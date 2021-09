【KTSF】

蘋果公司周二宣佈,新一代的iPhone 13手機將於本星期五開始預售。

蘋果公司同時推出13 Mini迷你版、13 Pro和13 Pro Max,新手機將會有改善版的5G晶片,更長壽的電池,新的鏡頭,更快的更新速度,以及更好的遊戲體驗等。

同時也會推出新的蘋果智能手錶,和新一代的Airpod藍芽耳機,本星期五開始預售。

基本的iPhone 13售價是799元,內置128GB容量,有5種顏色,13 Mini賣699元,13 Pro和Pro Max就分別999和1099元。

版權所有,不得轉載。