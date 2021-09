Walnut Creek全新可負擔住房計劃舉行破土儀式（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於Walnut Creek的一個全新可負擔住房計劃周五舉行破土儀式,並開始接受申請。

Walnut Creek的這個全新可負擔住房計畫,共有42間住房單位,由住房關注組織Habitat for Humanity東灣/矽谷分會推出,位於該市Las Juntas Way的一處空地,包括Walnut Creek市長Kevin Wilk,以及該組織的高層共同出席破土儀式,宣告正式動工。

Habitat For Humanity東灣/矽谷行政總裁Janice Jensen說:「我們等待很久了,因為疫症大流行的關係,很多事情都緩慢下來,所以今天我們在這裡,將鏟子放入土中是向前邁進巨大里程碑的一步。」

這個可負擔計劃名為Esperanza Place,也就是希望之地,要帶給42個家庭擁有自己家的希望。

Habitat For Humanity東灣/矽谷董事會主席Jonas Moe說:「想想看這個地方,我們正給予42個家庭機會,給他們希望,作為房屋屋主的希望,這非常有意義。」

這項可負擔住房屬於中等密度社區,靠近灣區捷運,交通方便,地處Walnut Creek中心地帶,也是該組織首個零耗能zero net energy住房項目。

該住房現已接受申請,申請人必須是美國合法居民,而且是首次購房人士,收入限制方面,是以Contra Costa地區中等收入AMI為基準,不得超過該基準的120%。

根據Habitat官網數據,兩人家庭不得超過120,576元,四人家庭不得超過150,720元,可以透過線上提交初步申請表,看是否符合資格,也可以將表格下載後寄回。

詳情可點擊網站:https://www.habitatebsv.org/blog/welcome-to-esperanza-place

