據報美國考慮是否批准台駐美機構改名 中方反對

【有線新聞】

美國據報正考慮是否批准台灣駐美機構改名為「台灣代表處」,美國和台灣沒正面回應,中國駐美國大使館表明反對美台之間有任何官方往來。

現時台灣駐美機構名稱是駐美國台北經濟文化代表處,英國《金融時報》引述美國政府內部討論消息,指美方正認真考慮是否批准代表處名稱改為「台灣代表處」。

報道指美方高官周五和台灣官員,包括國安會秘書長顧立雄及外長吳釗燮透過特殊管道商討,是拜登政府官員首次和台灣高官對話。報道又提到台灣曾經與上屆特朗普政府討論希望代表處改名,但到拜登上台後,今年3月正式提出。

白宮印太事務協調官員坎貝爾贊成建議,也得到國家安全委員會和國務院負責亞洲事務官員廣泛支持,但有官員擔心做法變成象徵表態,加劇美中關係緊張,若決定改名要由拜登簽署行政命令批准。美國國務院沒正面回應報道,但重申對台支持堅若磐石,致力維持和台灣聯繫。

台灣指全面強化及提升台美關係一直是台方長期努力的目標,近年台美關係增長有目共睹,會持續以務實互信、互惠及互利的原則與美方保持密切溝通,穩健深化各領域合作夥伴關係。

中國駐美國大使館發言人指,堅決反對美國和台灣建立任何官方往來,敦促美方停止向台獨勢力發出錯誤信號。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。