【KTSF 馮政浩報導】

聯邦疾控中心最新研究發現,無接種新冠肺炎疫苗的人,染疫死亡機會較打了針的人高11倍。

疾控中心的新研究指出,無打新冠疫苗的人而染上病毒死亡機會,較打了疫苗的人高11倍。

而無打針人士要入醫院治療的機會,也較有打疫苗者高10倍。

研究又發現,無接種疫苗的人,較打了針的人有更大機會首先感染。

研究是在今年4月到7月分析60萬宗個案得出的結果,目前有7500萬合資格接種疫苗的美國人仍然未去打針/

