【KTSF 朱慧琪報導】

熱帶風暴Nicholas風力增強,正威脅德州沿岸,氣象部門預測,風暴可能會。

氣象部門指,熱帶風暴Nicholas風力持續增強,預測周一晚於德州中部沿岸登陸,並將帶來暴雨,可能會在德州東南部和路易斯安那州西南部造成嚴重的水浸,一些地區可能會有9至12吋降雨。

路易斯安那州州長在風暴來臨前,宣布西南部地區進入緊急狀態。

德州也不敢放鬆,休斯敦是可能會有嚴重水浸的地區之一。

德州州長Greg Abbott說:「我們預計風暴將帶來非常大雨,這場大雨可能導致道路被水淹浸。」

德州的市民紛紛為風暴來臨做好準備,包括去油站入滿油。

