奧克蘭醉駕車禍7童受傷 肇事司機被捕

東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale社區星期四晚有涉嫌醉酒駕駛的司機,撞倒一輛載有11人的汽車後不顧而去的嚴重意外,傷者包括7名兒童,兩名9歲及兩歲的兒童被拋出車外,情況危殆,懷疑涉案的司機後來被附近好心人合力制伏,案發時的片段首度曝光。

由畫面所見,一輛紅色私家車高速撞向一輛正在行駛的小型貨車,貨車被撞到轉了幾圈,從另一個角度看,撞擊力之大,令車上的嬰兒手推車及其他雜物飛出車外。

錄下這段片段的附近商店店主表示,這一帶有很多車禍,特別是當你見到有兒童被拋出車外,令人加倍難受。

很多目擊者隨即上前,將車上受傷的兒童移到路邊,等候救援人員,這名穿著紅色衫的男童,是車上唯一一名能夠自行走出來的人。

奧克蘭警方表示,被撞的汽車當時載有8名兒童及3名成人,其中10人受傷。

星期四晚,一名懷疑醉酒駕駛的司機,駕駛一輛紅色的Podiac G6私家車,在巴士線上以時速達80至90英里,駛到International大道夾38街時衝紅燈,撞到正在行駛的小型貨車。

涉案私家車事後逃走,司機後來再撞倒一輛停泊中的汽車,然後停低。

警方指,該名司機再次企圖逃走,但被附近目擊事件的人士制伏。

代表該區的市議員Noel Gallo感謝熱心人士的幫忙,他表示,這一種魯莽駕駛情況經常發生,社區居民強烈希望當局加派警察巡邏。

有居民表示,這宗案件是一個警號,車上所有人必須要戴上安全帶,加上一輛本田Odessy汽車最多只可以在8人,但被撞的汽車就有11人。

早在案發前,奧克蘭市長Libby Schaff尋求加州公路巡警(CHP)協助執法,CHP本周末起會派人在International大道一帶巡邏。

