美國再爆新一波疫情 但無阻美足球季開鑼

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雖然過去一個月美國再爆發新一波疫情，確診個案、住院及死亡人數不斷攀升，但仍然無阻在這個周末開始，全美多個美式足球及大學足球隊陸續歡迎球迷回到球場觀賽，很多球場沒有設人數限制，當中又會否存在防疫隱患呢？

等了一年時間，不少美式足球迷都引頸以待，等待重回球場觀賽的一刻。

很多大學美式足球勁旅，例如是喬治亞州大學，今年會重新歡迎球迷，沒有人數上限，亦沒有訂下任何防疫措施。

不過，不是所有人都同意這種做法，包括大學一名教授，這名教授表示，今年的美式足球賽季造成很大的恐慌，學校董事會必須正視疫情，並糾正錯誤的決定。

聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，過去7天平均死亡人數每天超過1,100人，自8月底至今的7天平均死亡人數，是3月初以來的最高。

雖然全美有超過73%的人接種了最少一劑的疫苗，但仍有數以百萬計的人未接種疫苗。

隨著Delta變種病毒繼續在全美多地肆虐，有衛生專家指出，選擇不接種疫苗的人，面對的風險就像醉駕一樣危險。

各個衛生部門繼續鼓勵民眾盡快接種疫苗，有官員指出，很多民眾未決定是否接種疫苗，當他認真及懇切的解釋，很多人都理解，並願意接種疫苗。

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