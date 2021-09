美國再爆新一波疫情 但無阻美足球季開鑼

【KTSF】

雖然過去一個月美國再爆發新一波疫情,確診個案、住院及死亡人數不斷攀升,但仍然無阻在這個周末開始,全美多個美式足球及大學足球隊陸續歡迎球迷回到球場觀賽,很多球場沒有設人數限制,當中又會否存在防疫隱患呢?

等了一年時間,不少美式足球迷都引頸以待,等待重回球場觀賽的一刻。

很多大學美式足球勁旅,例如是喬治亞州大學,今年會重新歡迎球迷,沒有人數上限,亦沒有訂下任何防疫措施。

不過,不是所有人都同意這種做法,包括大學一名教授,這名教授表示,今年的美式足球賽季造成很大的恐慌,學校董事會必須正視疫情,並糾正錯誤的決定。

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,過去7天平均死亡人數每天超過1,100人,自8月底至今的7天平均死亡人數,是3月初以來的最高。

雖然全美有超過73%的人接種了最少一劑的疫苗,但仍有數以百萬計的人未接種疫苗。

隨著Delta變種病毒繼續在全美多地肆虐,有衛生專家指出,選擇不接種疫苗的人,面對的風險就像醉駕一樣危險。

各個衛生部門繼續鼓勵民眾盡快接種疫苗,有官員指出,很多民眾未決定是否接種疫苗,當他認真及懇切的解釋,很多人都理解,並願意接種疫苗。

