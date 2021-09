Contra Costa縣學校附近交通意外頻生 有交通協調員被撞死

【KTSF】

東灣Contra Costa縣一些學校附近,最近發生幾宗交通意外,其中有一名交通協調員被撞死,另外有多名學童被撞傷,令到家長擔心。

Pleasant Hill市的Sequoia小學正門外的這條馬路,在上學和放學時間非常繁忙,上星期在該段行人路就發生了兩宗交通意外。

有目擊者表示,上周五下午,一架Pickup小型貨車無視交通協調員的指示,撞到一個學生,幸好學生並無嚴重受傷,不需入院治療。

星期三早上在該行人路,又有另一名學生被撞受輕傷,家長指,當日並無交通協調員在場,又表示他們向校區反映交通協調員人手不足的情況,Sequoia小學發電郵,希望家長能志願做協調員。

在Lafayette市的Stanley初中,星期三下午就有一名交通協調員被一架SUV車撞死,另外有一名學生受傷,有家長表示,該名協調員當時奮身推開3個學生免被車撞。

Walnut Creek市Las Lomas高中附近馬路,上周五就有一名踩滑板的學生被車撞到,未知傷勢如何。

有家長相信,司機可能是分心駕駛,亦有人認為他們可能未適應路上有學生重返校園,他們希望司機慢駛,以及校區能聘請多些交通協調員。

交通協調員通常是兼職職位,而且薪水不高,以往校區好難請人。

