Contra Costa縣學校附近交通意外頻生 有交通協調員被撞死

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東灣Contra Costa縣一些學校附近，最近發生幾宗交通意外，其中有一名交通協調員被撞死，另外有多名學童被撞傷，令到家長擔心。

Pleasant Hill市的Sequoia小學正門外的這條馬路，在上學和放學時間非常繁忙，上星期在該段行人路就發生了兩宗交通意外。

有目擊者表示，上周五下午，一架Pickup小型貨車無視交通協調員的指示，撞到一個學生，幸好學生並無嚴重受傷，不需入院治療。

星期三早上在該行人路，又有另一名學生被撞受輕傷，家長指，當日並無交通協調員在場，又表示他們向校區反映交通協調員人手不足的情況，Sequoia小學發電郵，希望家長能志願做協調員。

在Lafayette市的Stanley初中，星期三下午就有一名交通協調員被一架SUV車撞死，另外有一名學生受傷，有家長表示，該名協調員當時奮身推開3個學生免被車撞。

Walnut Creek市Las Lomas高中附近馬路，上周五就有一名踩滑板的學生被車撞到，未知傷勢如何。

有家長相信，司機可能是分心駕駛，亦有人認為他們可能未適應路上有學生重返校園，他們希望司機慢駛，以及校區能聘請多些交通協調員。

交通協調員通常是兼職職位，而且薪水不高，以往校區好難請人。

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