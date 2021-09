聖荷西兒童探索博物館新增空氣迷宮（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西兒童探索博物館(Children’s Discovery Museum)有新的開放時間,一家大小可以有更多時間遊玩,博物館又新增一個全新的「奇異空氣迷宮」。

想知道空氣有多強勁,看看這個空氣迷宮就知道,將不同顏色的物料放在透明管裡,看看它們走得有多快。

位於聖荷西的兒童探索博物館,延長開放時間,星期三,四,五早上9時半至中午12時半,星期六和日除了早上開放之後,下午1時半到四時半也開放。

博物館方面表示,這個空氣迷宮採用空氣過濾器,符合安全標準,另外,小朋友和大人也可以到戶外探索。

原本在室內的Bubble泡泡樂園,現在搬到戶外,館方也採取一系列衛生安全措施。

聖荷西兒童探索博物館市場推廣主任Cecilia Clark說:「雖然縣政府沒有限制館內人數,可是我們有人數限制,要確保家庭和兒童有安全和愉快的經歷,因此如果打算週末過來,最好預先在網上購票。」

成人和兒童門票是15元,長者14元,嬰兒和博物館成員免費,詳情可上網查詢:https://www.cdm.org/

