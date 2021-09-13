學者指紐森最大挑戰是說服支持者參與投票

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離9月14號罷免州長紐森的特別選舉日還剩兩天，紐森星期六到訪東灣奧克蘭（屋崙）拉票，有學者認為，紐森今次最大的挑戰是能夠說服支持者參與投票。

加州現時拉美裔及亞裔人口，以及年輕選民激增，加上共和黨人比對上一次2003年成功罷免州長的選舉為少，學者普遍預期，如果紐森能說服支持者參與投票，結果傾向對紐森有利，加州選民目前已投下700萬票。

紐森星期六在東灣奧克蘭向工會會員及選民拉票，強調這場選舉可能改變一切，攸關生死，包括公共衛生、氣候科學、社會正義都在選票上。

而最大對手共和黨籍的Larry Elder，同一天則在南加州洛杉磯縣出席悼念911死難者的集會，在會上一一唸出死者的名字。

另一名共和黨籍候選人Caitlyn Jenner，則在南加州造訪了一個無家可歸者的收容中心，她抨擊紐森在無家可歸者項目花了130億，卻沒有成效，反而更糟。

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