學者指紐森最大挑戰是說服支持者參與投票

離9月14號罷免州長紐森的特別選舉日還剩兩天,紐森星期六到訪東灣奧克蘭(屋崙)拉票,有學者認為,紐森今次最大的挑戰是能夠說服支持者參與投票。

加州現時拉美裔及亞裔人口,以及年輕選民激增,加上共和黨人比對上一次2003年成功罷免州長的選舉為少,學者普遍預期,如果紐森能說服支持者參與投票,結果傾向對紐森有利,加州選民目前已投下700萬票。

紐森星期六在東灣奧克蘭向工會會員及選民拉票,強調這場選舉可能改變一切,攸關生死,包括公共衛生、氣候科學、社會正義都在選票上。

而最大對手共和黨籍的Larry Elder,同一天則在南加州洛杉磯縣出席悼念911死難者的集會,在會上一一唸出死者的名字。

另一名共和黨籍候選人Caitlyn Jenner,則在南加州造訪了一個無家可歸者的收容中心,她抨擊紐森在無家可歸者項目花了130億,卻沒有成效,反而更糟。

