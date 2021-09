柏克萊80號公路兩車相撞 兩司機爭論期間被另一輛汽車撞死

【KTSF】

兩名司機周日凌晨在東灣柏克萊市的80號公路撞車,二人在行車線上爭論之際,被另一輛汽車撞死。

事發於凌晨1時半左右,地點在University大街以西的80號公路東行線,事故涉及一輛Chevrolet Malibu汽車和一輛Dodge Durango汽車。

兩車相撞後,兩名男司機和一名女乘客步出車外,在行車線上爭論,期間一輛Mini Coop駛至,避過兩輛相撞的汽車,但卻撞上兩名男司機,二人當場死亡,女乘客可能被碎片擊中受輕傷,需送院治療。

Mini Cooper司機有留在現場協助調查,事故估計不涉及醉酒或服藥後駕駛。

加州公路巡警提醒司機,如果遇上車禍,應把汽車駛至右路肩或駛出公路,如果汽車在行車線中無法啟動,司機或乘客應留在車內,繫上安全帶,並致電911求助。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。