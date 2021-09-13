柏克萊80號公路兩車相撞 兩司機爭論期間被另一輛汽車撞死

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兩名司機周日凌晨在東灣柏克萊市的80號公路撞車，二人在行車線上爭論之際，被另一輛汽車撞死。

事發於凌晨1時半左右，地點在University大街以西的80號公路東行線，事故涉及一輛Chevrolet Malibu汽車和一輛Dodge Durango汽車。

兩車相撞後，兩名男司機和一名女乘客步出車外，在行車線上爭論，期間一輛Mini Coop駛至，避過兩輛相撞的汽車，但卻撞上兩名男司機，二人當場死亡，女乘客可能被碎片擊中受輕傷，需送院治療。

Mini Cooper司機有留在現場協助調查，事故估計不涉及醉酒或服藥後駕駛。

加州公路巡警提醒司機，如果遇上車禍，應把汽車駛至右路肩或駛出公路，如果汽車在行車線中無法啟動，司機或乘客應留在車內，繫上安全帶，並致電911求助。

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