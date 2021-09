舊金山將提供免費樓宇評估鼓勵日落區屋主建附屬姻親單位（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市參事馬兆明(Gordon Mar)為鼓勵更多日落區屋主興建附屬姻親單位(ADU),將會為他們提供免費的樓宇評估。

馬兆明表示,這個試驗性推行的計劃,目的是方便屋主申請建附屬住宅單位,對於增加住宅單位應付房屋需求很重要,非牟利機構Asian Inc.美亞輔鄰社將提供額外的資源和援助去幫屋主。

馬兆明說:「對舊金山來講,可以在日落區增加幾千間新的住宅單位,而又不會改變獨立屋環境,因為在這區建新樓宇有時很具爭議性。」

其中一位參加了計劃的日落區屋主何彩兒表示,過去一直想申請建附屬單位,但是申請程序繁複,曾經聘請過畫則師來過他們家評估,但是每人給的意見都不同,令他們很疑惑,而今次的項目得到市府和美亞輔鄰社親自派出專業團隊上門指導很有幫助。

屋主何彩兒(Caier He)說:「這個計劃因為免費,所以對我們很大幫助,如果自行聘請畫則師上門,他們來做第一次資詢,好多都要收費,今次能有專業團隊給意見,能為我們節省一筆費用。」

目前這項計劃只適合給居住在舊金山第四分區,即是日落區的屋主,想知自己的住屋是否符合資格,又或者想查詢申請詳情,可以登入http://www.asianinc.org/housing/adu

有關部門提醒大家,並非所有申請人都符合資格參加,並且不能確保申請會獲批准。

附屬單位(ADU),即是屋主在自己的物業範圍內合法加建住宅單位,也被稱為姻親單位。

