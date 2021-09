影評：所有家長都該看的《人人都在聊杰米》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

這一代的青少年,年紀輕卻在許多領域中早熟。英國中學生杰米夢想成為變裝皇后的故事,被拍成電影。

英國小鎮Sheffield 的一個16歲青少年Jamie,自小就知道自己和身旁的小男孩不同。父親放棄這家庭,Jamie 和母親相依為命。單親母親努力工作的同時,也全力支持Jamie 尋求自己生活方向。想要成為變裝皇后的他,在學校不時被欺凌。但是也在和回教女同學的死黨,共同面對學校和家庭生活給於的挑戰。

Jamie 在畢業前,也想為自己寫下光輝的一頁,就是以變裝身份出席畢業舞會。而過程中,他也從一個曾經風光的變裝女神身上,找到最適合自己的裝扮和建立自己台上的自信。縱然面對老師、父親、同學的阻擋,Jamie 最後也還是以最真實的自己,在舞會中,給自己和眾人留下一段美好的人生回憶。

根據真實事蹟改編的故事,已經在英國West End 的舞台上受到觀眾歡迎。要在大熒幕上同樣贏得觀眾支持,怎樣都必須取決在選角上。而飾演這帶夢想與自信的男孩的Max Harwood,除了在歌舞方面充滿自信,也在內心戲方面勾人心弦。似乎正是要將自己成長的經歷,向觀眾哭訴、分享。

導演Jonathan Butterell 將舞台歌舞劇給予更廣闊的視野,在拍攝角度和歌舞的編排方面,都超出一般。而最重要的還是,影片除了激勵青少年追求自己的夢想之外,還為身為家長的觀眾,提出為孩子製造一個充滿愛的環境的重要。畢竟這其實也是孩子們在成長過程中,最需要的一部分。

《人人都在聊杰米 Everybody’s Talking about Jamie》帶有激勵人心的感動。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影目前在舊金山的Century 戲院上映,也同步在Amazon Prime Video 推出。觀眾可以免附加費在家觀看。

電影網頁:https://www.20thcenturystudios.com/movies/everybodys-talking-about-jamie

Rating: 4 out of 5 stars

Now showing at San Francisco’s Century theatres. Also streaming on Amazon Prime Video.