洛杉磯聯合校區通過強制所有合資格學生接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

南加州洛杉磯聯合校區周四下午表決通過,強制所有合資格的學生都要打疫苗,是全國首個公立校區實施這種強制令。

洛杉磯聯合校區的教育委員下午開會, 通過強制12歲或以上學童要打疫苗。

教委Tanya Ortiz Franklin說:「個案正在上升,兒童有感染,Delta變種的風險,以我們上一學期沒看到的方式,我們對兒童和社區的責任,就是他們的安全和福祉。」

12歲以下的尚未能打疫苗,有人會提倡戴口罩,就像日前在田納西州一個校區的教育委員會議上,學生Grady Knox說:「我祖母她以前是Rutherford縣公校系統的前任教師,她死於新型肺炎,因為有人不戴口罩,這實在是…。」

換來的是冷嘲熱諷。

Knox說:「我只是希望他們明白,他們給我機會在全國前講話,告訴大家我相信學校要繼續開放,口罩是必須的。」

目前在美國,每4個新確診人士,就有一個是兒童或未成年人士,其他校區也正設法減慢病毒傳播保護兒童。

在底特律市,學校實施多項進取的防疫措施,包括所有學生和教職員每星期都要接受檢測,另外課室內也強制戴口罩。

底特律校監Nikolai Vitti說:「我們有7成2職員已打針,所以尚未強制所有職員打針,學生方面也肯定尚未到這地步。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。