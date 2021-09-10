洛杉磯聯合校區通過強制所有合資格學生接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】
南加州洛杉磯聯合校區周四下午表決通過，強制所有合資格的學生都要打疫苗，是全國首個公立校區實施這種強制令。
洛杉磯聯合校區的教育委員下午開會， 通過強制12歲或以上學童要打疫苗。
教委Tanya Ortiz Franklin說：「個案正在上升，兒童有感染，Delta變種的風險，以我們上一學期沒看到的方式，我們對兒童和社區的責任，就是他們的安全和福祉。」
12歲以下的尚未能打疫苗，有人會提倡戴口罩，就像日前在田納西州一個校區的教育委員會議上，學生Grady Knox說：「我祖母她以前是Rutherford縣公校系統的前任教師，她死於新型肺炎，因為有人不戴口罩，這實在是…。」
換來的是冷嘲熱諷。
Knox說：「我只是希望他們明白，他們給我機會在全國前講話，告訴大家我相信學校要繼續開放，口罩是必須的。」
目前在美國，每4個新確診人士，就有一個是兒童或未成年人士，其他校區也正設法減慢病毒傳播保護兒童。
在底特律市，學校實施多項進取的防疫措施，包括所有學生和教職員每星期都要接受檢測，另外課室內也強制戴口罩。
底特律校監Nikolai Vitti說：「我們有7成2職員已打針，所以尚未強制所有職員打針，學生方面也肯定尚未到這地步。」
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