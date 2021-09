【KTSF】

有加州眾議員原本打算立法,規定要求所有員工必須出示接種疫苗證明,或者每星期做檢測,但是有關提案都在州長紐森罷免法案表決日之前臨時撤銷。

州眾議員Buffy Wicks和羅達倫都有提出相關的疫苗令,但是Wicks上星期宣佈,今年撤銷這項提案。

羅達倫的提案除了一樣要求員工出示疫苗證明,另外又提出延長染疫人士有薪病假至每週40小時,但是他在周二錯失提交草案的截止日期,即是在今年不會表決。

兩名州眾議員都表示有可能在明年再提出。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。