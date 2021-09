新型肺炎患者3分2人表示病徵長達一個月

【KTSF】

根據聯邦疾控中心(CDC)的最新研究,確診新型肺炎的患者中,有3分2人表示,他們的病徵可能會長達一個月,甚至更久。

疾控中心向全國6千人進行問卷調查,當中有3,135人確診,另外2,437人則是測試一直都是陰性,不過就算是測試陰性的人,也有超過一半人有初期症狀,但與確診的人相比,確診的人的症狀維持4個星期或以上就更多,當中感到疲倦等最常見的症狀.

確診者中,有22%感到疲倦,相對測試陰性的人,感疲倦的只有12%。

另外,確診者也較多出現味覺和嗅覺有改變,會氣促、咳嗽和頭痛。

疾控中心表示,調查有助研究怎樣舒緩確診後的持續症狀,以及可以鼓勵更多人打疫苗,因為有接近三成人表示覺得打疫苗後症狀有好轉。

