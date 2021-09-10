新型肺炎患者3分2人表示病徵長達一個月

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根據聯邦疾控中心（CDC）的最新研究，確診新型肺炎的患者中，有3分2人表示，他們的病徵可能會長達一個月，甚至更久。

疾控中心向全國6千人進行問卷調查，當中有3,135人確診，另外2,437人則是測試一直都是陰性，不過就算是測試陰性的人，也有超過一半人有初期症狀，但與確診的人相比，確診的人的症狀維持4個星期或以上就更多，當中感到疲倦等最常見的症狀．

確診者中，有22%感到疲倦，相對測試陰性的人，感疲倦的只有12%。

另外，確診者也較多出現味覺和嗅覺有改變，會氣促、咳嗽和頭痛。

疾控中心表示，調查有助研究怎樣舒緩確診後的持續症狀，以及可以鼓勵更多人打疫苗，因為有接近三成人表示覺得打疫苗後症狀有好轉。

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