舊金山亞裔洗衣店老闆遛狗時被人襲擊

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)Nobhill區一名亞裔洗衣店老闆,在遛狗時被人襲擊,涉案男人更一度手持打火機,靠近受害人的狗。

警方表示,9月8日週三晚約10時29分,接報指Pacific夾Polk街發生襲擊案,受害人是一名66歲的亞裔男人。

受害人向警方表示,他在遛狗時,一個陌生男人走近,該名男人手持打火機,靠近受害人的狗,受害人問男人做什麼,男人便開始出言不善,受害人試圖走開,但該男人跟著他,男人向受害人吐口水,又拳打受害人的面部,之後徒步離開現場。

受害人送院治療,沒有生命危險,事件中他的狗沒有受傷。

Matt Cohn在這區住了十多年,光顧這間洗衣店10年,從那隻狗的社交媒體帳戶得知洗衣店老闆和其狗Cody遇襲的事。

Cohn說:「我從Cody的Instagram帳戶,看到那隻狗的Instagram帳戶,它有5千名追隨者,我住在這區15至16年了,一直都感覺是市內較安全的地區,但只需一個人犯案便破壞安寧。」

涉案男人仍然在逃,警方呼籲任何有線索請與警方聯絡,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

