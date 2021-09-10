舊金山亞裔洗衣店老闆遛狗時被人襲擊

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山（三藩市）Nobhill區一名亞裔洗衣店老闆，在遛狗時被人襲擊，涉案男人更一度手持打火機，靠近受害人的狗。

警方表示，9月8日週三晚約10時29分，接報指Pacific夾Polk街發生襲擊案，受害人是一名66歲的亞裔男人。

受害人向警方表示，他在遛狗時，一個陌生男人走近，該名男人手持打火機，靠近受害人的狗，受害人問男人做什麼，男人便開始出言不善，受害人試圖走開，但該男人跟著他，男人向受害人吐口水，又拳打受害人的面部，之後徒步離開現場。

受害人送院治療，沒有生命危險，事件中他的狗沒有受傷。

Matt Cohn在這區住了十多年，光顧這間洗衣店10年，從那隻狗的社交媒體帳戶得知洗衣店老闆和其狗Cody遇襲的事。

Cohn說：「我從Cody的Instagram帳戶，看到那隻狗的Instagram帳戶，它有5千名追隨者，我住在這區15至16年了，一直都感覺是市內較安全的地區，但只需一個人犯案便破壞安寧。」

涉案男人仍然在逃，警方呼籲任何有線索請與警方聯絡，匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

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