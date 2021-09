衛生官員提醒大家不要忘記打流感疫苗

【KTSF 江良慧報導】

當大家的關注都是有關新型肺炎疫苗和加強劑的時候,衛生官員也提醒公眾,千萬不要忘記流感疫苗。

新型肺炎個案不斷上升,很多醫院的病床使用率都接近飽和。

Providence Health System臨床護理總裁Amy Compton-Phillips醫生說:「我們要做好準備,為勞工節假期後和孩子上學後再次病例急升。」

是要擔心流感的另一個原因,每年流感導致數以百萬人患病,數以十萬計的人因此要住院,不過在2020年,美國流感患者數目只有極少數。

Adkins說:「去年,我相信我們醫院只有一宗。」

俄亥俄著Wexner醫院的Eric Adkins醫生表示,流感個案少,很可能是因為要戴口罩和社交距離等公共措施,但到今年很多人已經不戴口罩,所以醫生建議最好都是打流感針,保護自己。

Adkins說:「別因為一年的流感數字偏低,令你感到不打疫苗也安心。」

考慮打疫苗的時間正好是現在,疾控中心建議,在10月底前打流感疫苗,又說可以同一時間打流感和新型肺炎疫苗,因為有可能同時感染兩種疾病。

Adkins說:「患者會有更大可能要入院,甚至要進入深切治療部,有可能需要呼吸機器。」

疾控中心表示,有部分兒童可能要打兩劑流感疫苗,另外,孕婦也可以考慮打流感疫苗,尤其是第三妊娠期的婦女,因為疾控中心說,疫苗有助嬰兒出生後第一個月時提供保護,因為他們到時尚未能打疫苗。

