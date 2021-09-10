衛生官員提醒大家不要忘記打流感疫苗

【KTSF 江良慧報導】

當大家的關注都是有關新型肺炎疫苗和加強劑的時候，衛生官員也提醒公眾，千萬不要忘記流感疫苗。

新型肺炎個案不斷上升，很多醫院的病床使用率都接近飽和。

Providence Health System臨床護理總裁Amy Compton-Phillips醫生說：「我們要做好準備，為勞工節假期後和孩子上學後再次病例急升。」

是要擔心流感的另一個原因，每年流感導致數以百萬人患病，數以十萬計的人因此要住院，不過在2020年，美國流感患者數目只有極少數。

Adkins說：「去年，我相信我們醫院只有一宗。」

俄亥俄著Wexner醫院的Eric Adkins醫生表示，流感個案少，很可能是因為要戴口罩和社交距離等公共措施，但到今年很多人已經不戴口罩，所以醫生建議最好都是打流感針，保護自己。

Adkins說：「別因為一年的流感數字偏低，令你感到不打疫苗也安心。」

考慮打疫苗的時間正好是現在，疾控中心建議，在10月底前打流感疫苗，又說可以同一時間打流感和新型肺炎疫苗，因為有可能同時感染兩種疾病。

Adkins說：「患者會有更大可能要入院，甚至要進入深切治療部，有可能需要呼吸機器。」

疾控中心表示，有部分兒童可能要打兩劑流感疫苗，另外，孕婦也可以考慮打流感疫苗，尤其是第三妊娠期的婦女，因為疾控中心說，疫苗有助嬰兒出生後第一個月時提供保護，因為他們到時尚未能打疫苗。

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