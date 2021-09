【KTSF】

國家氣象局表示,自周四傍晚起,加州上空出現約1,100道閃電,當中約110道閃電出現在灣區,但沒有引發嚴重火災。

國家氣象局稍早在北灣和東灣發出火災警告,有效期由周四下午5時至周五早上11時。

除閃電外,灣區也有降雨,北灣雨量最大。

