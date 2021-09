聯邦司法部興訟挑戰德州新墮胎法

【KTSF 張麗月報導】

德州實施全美最嚴苛的墮胎法後,拜登政府指這項墮胎法極端,聯邦司法部除了提出訴訟挑戰外,聯邦還會採取反制行動。

受到國會民主黨人和爭取墮胎權人士的壓力,聯邦司法部周四提出訴訟,挑戰德州實施新的墮胎法。

司法部長加蘭說,經過評估後,決定保護婦女的憲法權利。

加蘭說:「就算強姦、性侵或亂倫,更進一步禁止任何幫助去墮胎,提供墮胎的醫生或接受墮胎婦女,此舉明顯是違反憲法,最高法院長期以來也有先例。」

加蘭說,司法部除了提出訴訟之外,還會執行新的聯邦法,禁止任何人阻擋墮胎診所的出入口,以及威嚇尋求墮胎的婦女。

針對司法部提出的訴訟,共和黨籍的德州州長Greg Abbott回應說,有信心法院將會判德州勝訴,以及保護生命的權利。

德州這項新的墮胎法例,禁止懷孕6星期的婦女墮胎,即是探測到胎兒有心跳時,就禁止墮胎,就算因強姦或亂倫成孕,也不准做人工流產,只有在部份被認為是緊急醫療狀況下才可墮胎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。