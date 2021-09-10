舊金山學童染疫人數低 全市12人染新MU變種病毒（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市府周四公佈數據指出，現時學童染疫人數仍很低，代表學校環境仍然可以安全面授課堂。

市府表示，在所有確診個案當中，18歲或以下人士只是佔少於兩成，12至17歲的人士有九成接種了完整疫苗，舊金山聯合校區報告指，在5.2萬名學生及一萬名教師當中，只有227宗病例，大部份發生在校外，因此染疫水平非常低。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說：「直至9月8日為止，學區內未發現新型肺炎的社區爆發，社區爆發的定義，上星期白醫生有提到，就是有三宗以上病例，發生在非同住家庭，感染源在校內，而非社區感染，才可定義為社區爆發。」

至於在全舊金山所有人口來計，總確診個案有下降趨勢，現時的七日平均數字每日新增94宗，確診率2.2%，住院人數90人，全市有12人感染新款的MU變種病毒株。

市府又指，自從實施疫苗令之後，至今收到40宗舉報，有關商鋪違反疫苗令，不過在華埠幾乎所有商鋪都有遵從。

華埠花園角測試站現時的開放時間是逢星期三早上10時至下午兩時。

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