舊金山學童染疫人數低 全市12人染新MU變種病毒（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市府周四公佈數據指出,現時學童染疫人數仍很低,代表學校環境仍然可以安全面授課堂。

市府表示,在所有確診個案當中,18歲或以下人士只是佔少於兩成,12至17歲的人士有九成接種了完整疫苗,舊金山聯合校區報告指,在5.2萬名學生及一萬名教師當中,只有227宗病例,大部份發生在校外,因此染疫水平非常低。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「直至9月8日為止,學區內未發現新型肺炎的社區爆發,社區爆發的定義,上星期白醫生有提到,就是有三宗以上病例,發生在非同住家庭,感染源在校內,而非社區感染,才可定義為社區爆發。」

至於在全舊金山所有人口來計,總確診個案有下降趨勢,現時的七日平均數字每日新增94宗,確診率2.2%,住院人數90人,全市有12人感染新款的MU變種病毒株。

市府又指,自從實施疫苗令之後,至今收到40宗舉報,有關商鋪違反疫苗令,不過在華埠幾乎所有商鋪都有遵從。

華埠花園角測試站現時的開放時間是逢星期三早上10時至下午兩時。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。