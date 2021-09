田州華裔教授被指隱瞞與一中國大學關係 法官判無罪釋放

【KTSF 江良慧報導】

田納西州大學一名華裔教授被指控在接受太空總署科研資助期間,隱瞞與一間中國大學的關係,被聯邦司法部控以電匯欺詐和作出虛假聲明,一個聯邦法官在周四裁定,所有罪名不成立,被告人胡安明無罪釋放。

胡安明是一名納米科技專家,在去年2月被捕,被控三項電匯詐騙和三項作出虛假聲明。

他被捕是時任總統特朗普政府的中國行動計劃的一部份,有關計劃是要揭發一些在美國大學為中國做間諜的人,當時聯邦調查局指控在田納西州大學Knoxville分校任教的胡安明,隱瞞他兼職,替北京科技大學工作,企圖詐騙太空總署。

根據聯邦法律,太空總署不能資助或撥款給中國擁有的公司或者大學。

辯方律師說,田納西州大學曾告訴胡安明,無需披露他在中國大學的工作,今年夏天一個陪審團就控罪陷入僵局,法官最後宣布審訊無效,辯方律師之後要求法官裁定被告無罪。

之後控方在上月通知法庭有意重審案件,法官於是在周四裁定,所有控罪無罪釋放。

法官裁定,就算胡安明有意圖隱瞞他與另一間大學的關係,也沒有證據證明,他有意傷害太空總署,拜登政府的司法部已經撤銷其他類似的案件。

胡安明周四在妻子為他籌募律師費的眾籌網頁公佈獲判無罪的消息,並感謝捐款人的支持。

