舊金山交通局擬在華埠徵「入城費」 商戶斥擾民

負責規劃舊金山(三藩市)交通運輸政策的縣交通局,提出徵收「入城費」,建議向進入金融區、華埠、漁人碼頭等地區的駕駛者,在繁忙時段徵收過路錢,縣交通局周五在華埠舉行社區會議,聽取商戶和居民的意見,有商戶直指有關的建議擾民。

有商戶說說:「無止境地加價,不停的加價,加到有一天我們支持不了,沒有人敢進來,這是個問題,不要聽他說豁免華埠,這是不合理的因為關乎整個區*

在黃顯護遊樂場舉行的論壇,有不少商戶和市民參加,並且發表意見。

與會者說:「誰人應該付錢,高樓大廈應該支付,如果真的要付錢,叫金門橋屋崙橋在那裡收費,就會少些車進來。」

舊金山縣交通局為了減輕市內東北部地區,包括金融區、華埠和漁人碼頭等地交通擁擠的問題,提出徵收使用道路費用的建議,繁忙時段包括早上6時到9時,下午4時到7時,開車進入這些地區,駕駛者需要付費,只收入城費,離開的車程不收費,如果每天多次進出收費區,最多收費兩次。

根據收費計劃,高收入和中等收入人士,每次付6.5元,中低收入和低收入人士,以及殘障人士有折扣。

縣交通局周五舉行社區會議,除了聽取民意之外,還宣布暫停這項計劃。

舊金山縣交通局局長婷立(Tilly Chang)說:「我們宣布暫停計劃,因為疫情下重返工作場所,或網上工作以及Muni服務的需求都不明朗,我們暫停並監察交通情況,然後定下未來日期完成(收費)的研究,向我們的委員會匯報。」

有華埠商戶代表要求政府不單只從收費計劃中剔除華埠,還要求政府不要再考慮道路收費。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「對我來說這是長期的問題,如果政府每一年都搞這樣的小動作,對市民是煩擾,希望它永遠停止這計劃。」

縣交通局的原意是透過徵收道路費,舒緩華埠交通擁擠問題,商戶和居民有什麼看法?

舊金山華埠商戶鍾紹元說:「越擁擠代表多人進來,你是否不想有人進來,那就不擁擠了,真的叫人不要來,停車費貴,過橋費貴,現在還加上入城費,根本很荒謬。」

舊金山華埠居民謝愛蘭說:「散房家庭有小朋友,如果有車的話都想帶小朋友去其他地方玩,想小朋友見識多些,如果真的收費對我們來說,是個負擔。」

華協中心也表明反對立場,華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「開車到華埠的人們,無論住在市內或以外地區,都對本地經濟帶來可觀的收入,這時刻對這社區生死攸關,華協中心不支持實行道路收費。」

縣交通局強調,目前是研究階段,當局不斷調整收費區範圍以及價格,即使真的要實行,也要得到州府批准,到真的實行需時最少5年,至於華埠居民和商戶要求當局取消道路收費計劃,縣交通局與會代表表示會反映市民的意見。

