舊金山交通局擬在華埠徵「入城費」 商戶斥擾民

【KTSF 黃恩光報導】

負責規劃舊金山（三藩市）交通運輸政策的縣交通局，提出徵收「入城費」，建議向進入金融區、華埠、漁人碼頭等地區的駕駛者，在繁忙時段徵收過路錢，縣交通局周五在華埠舉行社區會議，聽取商戶和居民的意見，有商戶直指有關的建議擾民。

有商戶說說：「無止境地加價，不停的加價，加到有一天我們支持不了，沒有人敢進來，這是個問題，不要聽他說豁免華埠，這是不合理的因為關乎整個區*

在黃顯護遊樂場舉行的論壇，有不少商戶和市民參加，並且發表意見。

與會者說：「誰人應該付錢，高樓大廈應該支付，如果真的要付錢，叫金門橋屋崙橋在那裡收費，就會少些車進來。」

舊金山縣交通局為了減輕市內東北部地區，包括金融區、華埠和漁人碼頭等地交通擁擠的問題，提出徵收使用道路費用的建議，繁忙時段包括早上6時到9時，下午4時到7時，開車進入這些地區，駕駛者需要付費，只收入城費，離開的車程不收費，如果每天多次進出收費區，最多收費兩次。

根據收費計劃，高收入和中等收入人士，每次付6.5元，中低收入和低收入人士，以及殘障人士有折扣。

縣交通局周五舉行社區會議，除了聽取民意之外，還宣布暫停這項計劃。

舊金山縣交通局局長婷立（Tilly Chang）說：「我們宣布暫停計劃，因為疫情下重返工作場所，或網上工作以及Muni服務的需求都不明朗，我們暫停並監察交通情況，然後定下未來日期完成（收費）的研究，向我們的委員會匯報。」

有華埠商戶代表要求政府不單只從收費計劃中剔除華埠，還要求政府不要再考慮道路收費。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「對我來說這是長期的問題，如果政府每一年都搞這樣的小動作，對市民是煩擾，希望它永遠停止這計劃。」

縣交通局的原意是透過徵收道路費，舒緩華埠交通擁擠問題，商戶和居民有什麼看法？

舊金山華埠商戶鍾紹元說：「越擁擠代表多人進來，你是否不想有人進來，那就不擁擠了，真的叫人不要來，停車費貴，過橋費貴，現在還加上入城費，根本很荒謬。」

舊金山華埠居民謝愛蘭說：「散房家庭有小朋友，如果有車的話都想帶小朋友去其他地方玩，想小朋友見識多些，如果真的收費對我們來說，是個負擔。」

華協中心也表明反對立場，華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「開車到華埠的人們，無論住在市內或以外地區，都對本地經濟帶來可觀的收入，這時刻對這社區生死攸關，華協中心不支持實行道路收費。」

縣交通局強調，目前是研究階段，當局不斷調整收費區範圍以及價格，即使真的要實行，也要得到州府批准，到真的實行需時最少5年，至於華埠居民和商戶要求當局取消道路收費計劃，縣交通局與會代表表示會反映市民的意見。

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