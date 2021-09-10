加州罷免州長選舉共和黨候選人盡最後努力拉票（視頻）

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罷免加州州長選戰進入白熱化，多位共和黨候選人周四為選戰努力造勢。

這場選戰的候選人之一Catilyn Jenner周四在Woodland Hills與一眾共和黨女性座談，她再次呼籲與會者投票罷免加州州長紐森。

她表示，這次加入選戰，是因為想要鼓勵更多人參與政治。

Jenner說：「你若不喜你城市發生的事，那就去投訴，去競選市議員或市長，出去做點什麼。」

另一名參選人、聖地牙哥前市長Kevin Faulconer周四在洛杉磯市中心就打擊犯罪問題發表公開演講。

Faulconer說：「人們想縮減警察經費，正如我們所見，許多加州城市都這樣做了，但我站出來說不，我們沒減少聖地牙哥的警察經費，我們增加了他們的預算。」

另一位參選人John Cox出現在聖塔莫妮卡，他致力於減稅，並嚴厲批評州長紐森抗疫不力。

Cox說：「紐森把人嚇個半死，因為那是醜聞最後的避難所，他試圖獲得政治力量，或靠嚇人來保留政治力量。」

至於紐森周四則出現在中谷地區Fresno市，為他站台的是勞工領導人Dolores Huerta。

紐森指出，他的對手Larry Elder等共和黨人就是要逼他下台。

紐森說：「他們幾個月都等不了，確切地說，就幾個月，就到明年6月選戰開打，他們不想等待，是因為他們知道，在傳統選戰中，你們空前人多勢眾，他們是贏不了。」

總統拜登將於下週一第一次以總統身份到達加州，他將在Long Beach為紐森背書。

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