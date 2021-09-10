加州司法部長訪舊金山討論如何減低仇恨罪案發生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州司法部長Rob Bonta將會展開在全州跟各地地方政府舉行圓桌會議，討論如何減低和防止仇恨罪案發生，第一站來到舊金山（三藩市）。

Bonta說：「對我們很多社區來講，現時完全在仇恨罪案的危機中，在緊急狀態之中，數據很令人震驚，加州不能容忍仇恨，不論何時何地。」

Bonta表示，加州的仇恨罪案比去年升了三成，針對亞裔的案件更大升107%，舊金山警局局長Bill Scott指出，今年全市發生至少83宗仇恨罪案，59%是的針對亞裔，當中大部份是由同一名匪徒所為。

Scott說：「我想指出，從該59%案件當中，即是43宗仇恨罪案，其中30宗是由同一人做案，我們已拘捕該人並檢控他。」

他也承諾，絕不縱容仇恨罪案，一定會將犯法的人繩之於法。

舊金山市長布里德表示，會加派警員巡邏社區，防止針對亞裔的仇恨罪案和事件，另外又會派人陪公公婆婆去買菜和醫院等，以及盡全力將匪徒繩之於法

布里德說：「攻擊一個人代表攻擊我們所有人，我們會繼續團結，舊金山會將這類罪犯繩之於法。」

CYC社區青年中心表示，很高興這個圓桌會議反映市府、州府及各族裔的社區組織都很關注仇恨罪案，以及肯採取實質行動。

溫靜婷說：「我們應該做更多罪案防止工作，例如鼓勵大眾有事發生需要去報警，因為有了這些資料，才知道問題有幾嚴重，資源才會投放，又提到一定要有語言服務，無論講哪種語言，都應有權利去報警，知道有甚麼權利，和政府會如何保護你。」

這個會議在訪谷區舉行，兩年前，89歲黃婆婆在該區一個公園被人毆打致命危，送院搶救一年後不治。

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