加州司法部長訪舊金山討論如何減低仇恨罪案發生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州司法部長Rob Bonta將會展開在全州跟各地地方政府舉行圓桌會議,討論如何減低和防止仇恨罪案發生,第一站來到舊金山(三藩市)。

Bonta說:「對我們很多社區來講,現時完全在仇恨罪案的危機中,在緊急狀態之中,數據很令人震驚,加州不能容忍仇恨,不論何時何地。」

Bonta表示,加州的仇恨罪案比去年升了三成,針對亞裔的案件更大升107%,舊金山警局局長Bill Scott指出,今年全市發生至少83宗仇恨罪案,59%是的針對亞裔,當中大部份是由同一名匪徒所為。

Scott說:「我想指出,從該59%案件當中,即是43宗仇恨罪案,其中30宗是由同一人做案,我們已拘捕該人並檢控他。」

他也承諾,絕不縱容仇恨罪案,一定會將犯法的人繩之於法。

舊金山市長布里德表示,會加派警員巡邏社區,防止針對亞裔的仇恨罪案和事件,另外又會派人陪公公婆婆去買菜和醫院等,以及盡全力將匪徒繩之於法

布里德說:「攻擊一個人代表攻擊我們所有人,我們會繼續團結,舊金山會將這類罪犯繩之於法。」

CYC社區青年中心表示,很高興這個圓桌會議反映市府、州府及各族裔的社區組織都很關注仇恨罪案,以及肯採取實質行動。

溫靜婷說:「我們應該做更多罪案防止工作,例如鼓勵大眾有事發生需要去報警,因為有了這些資料,才知道問題有幾嚴重,資源才會投放,又提到一定要有語言服務,無論講哪種語言,都應有權利去報警,知道有甚麼權利,和政府會如何保護你。」

這個會議在訪谷區舉行,兩年前,89歲黃婆婆在該區一個公園被人毆打致命危,送院搶救一年後不治。

