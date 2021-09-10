拜登宣布聯邦僱員及企業員工等須接種新型肺炎疫苗

【KTSF 張麗月報導】

為了進一步控制疫情，總統拜登周四公佈應對計劃，要求聯邦僱員、企業員工以及醫療機構的工作人員，必須要接種新型肺炎疫苗。

隨著有更多未打針的人染疫，未成年人士的感染個案也激增，以及住院人數不斷上升，聯邦疾病防控中心（CDC）預測，染疫死亡人數也會增加，有見及此，拜登周四公佈新的抗疫規定。

拜登說：「身為你的總統，我今晚宣佈新計劃，要求更多美國人接種疫苗。」

拜登這個六點抗疫計劃的目標，包括呼籲未接種疫苗的人去打針、已經打了針的人要打加強劑、保持學校重開、增加檢測和要求戴口罩、保護經濟重開、改善染疫人士得到的醫療照顧。

此外，聯邦僱員必須要打疫苗，不可以用定期檢測來代替，以及指示勞工部要求所有100人或以上的商業，要員工打針或每星期接受病毒檢測。

白宮發言人Jen Psaki說：「大家知道硬性規定有效，過去幾個月在聯邦政府中訂立部份規定，許多大公司也有規定，我們見到可行有效。」

白宮發言人說，此舉會說服未接種疫苗的人去打針。

白宮這個新的抗疫應對計劃，預料影響大約一億人，拜登政府又說，將會令居家的病毒檢測盒價錢更大眾化。

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