拜登簽強制接種疫苗令 多名共和黨州長反對

【KTSF 張麗月報導】

為了進一步控制疫情,總統拜登周四簽署行政命令,硬性規定聯邦僱員、企業員工,以及醫療機構的工作人員,必須要接種新型肺炎疫苗,但卻惹來多位共和黨籍州長強烈反對和批評,有州長甚至揚言訴諸法律行動。

亞利桑那州共和黨州長Doug Ducey說:「拜登政府所做的是越權,就是這樣簡單。」

拜登說:「有些共和黨籍州長罔顧兒童健康。」

拜登政府的抗疫行政命令,備受爭議的焦點就是指示勞工部執行指令,要求所有100人或以上的私人公司的僱員,必須要打疫苗針,或每星期接受病毒測試。

不過共和黨籍的州長隨即批評拜登政府的做法越權。

佛羅里達州共和黨州長Ron DeSantis說:「令他們失去工作,喪失賺錢維生,就是因為這樣,我認為基本上是錯誤。」

喬治亞州州長Brian Kemp更揚言,將會尋求法律途徑,阻止拜登政府這種非法越權做法。

拜登的抗疫計劃有6點目標,包括呼籲未接種疫苗的人去打針、已經打了針的人要打加強劑、保持學校重開、增加檢測和要求戴口罩、保護經濟重開、改善染疫人士的醫療照顧。

一些衛生專家和Delta航空表示,強制接種疫苗的指引行之有效,Delta航空指出,自從公司規定未打疫苗針的員工每個月附加多付200元醫療保險費之後,已有兩成尚未接種疫苗的員工,即是兩萬人都去打針。

