中美元首相隔7個月再通電 雙方同意競爭不會變衝突

中美元首通電話,中國國家主席習近平表示,美國對華政策為中美關係帶來嚴重困難,應該推動中美關係重回正軌。美國總統拜登則指,中美均有責任確保兩國競爭不會演變成衝突,兩人同意加強工作層面溝通,為中美關係向前創造條件。

中美元首相隔7個月再次通電話,亦是拜登上台後,第二次與習近平直接對話。

新華社報道,習近平指出,美國過去一段時間的對華政策令中美關係帶來嚴重困難,不符合兩國人民和世界各國的利益,認為中美關係並非「是否搞好的選擇題」,而是一道「如何搞好的必答題」。中美應該展現大格局,拿出戰略膽識和政治魄力,推動兩國關係盡快重回穩定發展的正確軌道。

習近平又以在回應氣候變化等問題上,指中方一直積極主動承擔與自身國情相符的國際責任,指出在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上,兩國都有部門可以繼續接觸,推動氣候變化、疫情防控等合作之餘,同時挖掘更多合作潛力,為兩國關係增添更多積極因素。

雙方同意繼續透過不同方式保持經常聯絡,將責成雙方工作層加緊對話,為中美關係向前創造條件。

新華社的報道指,拜登在通話中表示美方無意改變一中政策,但白宮聲明未有提到這點,僅指雙方談及兩國均有責任,確保中美競爭不會演變成衝突,同意繼續以開放和坦誠態度溝通。

拜登亦表明美國會管控好與中國之間的競爭,同時強調美國將持續致力維護印太地區以至全球的和平、穩定和繁榮。

