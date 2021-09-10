911事件20週年專題：如何處理關塔納摩灣監獄囚犯

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在911事件發生後，美國將在海外捕獲的阿蓋達成員或同路人，或嫌疑分子關押在古巴關塔納摩灣美軍基地的監獄，在911恐襲20週年之際，美國政府對於該處的監獄，以及仍然在囚的人如何處理，再次受到關注。

目前關塔納摩灣美軍基地的監獄內仍關押39人，當中包括幾個是911事件的策劃人，美國政府至今尚未審判他們，外界一直都有聲浪批評該處監獄。

美聯社記者Ben Fox說：「很早就有報導指在囚人受到惡待，粗暴逼供，而僅是想到關而不審，已引起世界不少的憤怒。」

Fox指出，早期國防部發放一些照片，顯示被捕的人穿著橙色的囚衣下飛機，當中有人還蒙眼，他們跪在地上，就在鋼鐵籠外面。

當初該處監獄是臨時設立，隨後逐漸擴充到具有小型州立監獄的規模，該處先後一共關押779人，小布殊總統任內放了532人。

Fox說，到奧巴馬上台，政府認為當中許多人不再有威脅性，而且法律程序繁複，因此再釋放多197個，並積極打算關閉該處監獄，但最終關閉不成，現在是拜登政府接手，問題是如何處理仍然在囚的39人，而最棘手的是五個參與911事件被軍事委員會起訴的人，當中的Khalid Shaikh Mohammad，自稱是911恐怖襲擊的首腦。

Fox說：「若開審，將由一個軍官陪審團決定他的命運，這是死刑案，理論上這些人一旦定罪便是死刑，我們會做到這一步嗎？不知道，這些事情一直拖拖拉拉，自從2012年5月預審階段以來，已有42回合的預審聆訊。」

現在政治風向有所改變，國會最近容許國防部授權將囚犯從關塔納摩基地，轉移到美國本土受審，並在下一個年度的預算中，取消撥款給該處監獄，但結局如何還有待觀察，因為之前釋放的人之中，有幾個又冒出頭，成為塔利班首領。

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