911事件20週年專題：如何處理關塔納摩灣監獄囚犯

在911事件發生後,美國將在海外捕獲的阿蓋達成員或同路人,或嫌疑分子關押在古巴關塔納摩灣美軍基地的監獄,在911恐襲20週年之際,美國政府對於該處的監獄,以及仍然在囚的人如何處理,再次受到關注。

目前關塔納摩灣美軍基地的監獄內仍關押39人,當中包括幾個是911事件的策劃人,美國政府至今尚未審判他們,外界一直都有聲浪批評該處監獄。

美聯社記者Ben Fox說:「很早就有報導指在囚人受到惡待,粗暴逼供,而僅是想到關而不審,已引起世界不少的憤怒。」

Fox指出,早期國防部發放一些照片,顯示被捕的人穿著橙色的囚衣下飛機,當中有人還蒙眼,他們跪在地上,就在鋼鐵籠外面。

當初該處監獄是臨時設立,隨後逐漸擴充到具有小型州立監獄的規模,該處先後一共關押779人,小布殊總統任內放了532人。

Fox說,到奧巴馬上台,政府認為當中許多人不再有威脅性,而且法律程序繁複,因此再釋放多197個,並積極打算關閉該處監獄,但最終關閉不成,現在是拜登政府接手,問題是如何處理仍然在囚的39人,而最棘手的是五個參與911事件被軍事委員會起訴的人,當中的Khalid Shaikh Mohammad,自稱是911恐怖襲擊的首腦。

Fox說:「若開審,將由一個軍官陪審團決定他的命運,這是死刑案,理論上這些人一旦定罪便是死刑,我們會做到這一步嗎?不知道,這些事情一直拖拖拉拉,自從2012年5月預審階段以來,已有42回合的預審聆訊。」

現在政治風向有所改變,國會最近容許國防部授權將囚犯從關塔納摩基地,轉移到美國本土受審,並在下一個年度的預算中,取消撥款給該處監獄,但結局如何還有待觀察,因為之前釋放的人之中,有幾個又冒出頭,成為塔利班首領。

