911事件20週年專題：學者分析美國反恐成效

【KTSF 古琳嘉報導】

911事件20週年了，您在美國是否感到更安全了呢？學者分析911事件以來，美國在反恐上的成效，而未來美國在國家安全方面還存在那些威脅？

2001年9月11日，911恐怖攻擊徹底改變了美國，也改變了全世界，伊斯蘭極端組織阿蓋達的19位成員，透過劫機發動四起恐怖攻擊，其中兩架飛機撞向世貿雙塔，一架飛機撞向國防部五角大樓，第四架飛機則因為機組人員和乘客抵抗沒有成功，墜毀在賓州田野。

911恐襲造成近3千人喪生，數天後時任總統小布希發動阿富汗戰爭，一舉推翻包庇阿蓋達到塔利班政權，這場仗一打就是20年，直到今年8月底完全撤軍，美軍撤出，阿富汗政府軍兵敗山倒，塔利班在11天內在8月中重新控制阿富汗。

這個結果對於美國反恐行動具有甚麼意義？

胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）說：「在控制恐怖攻擊的挑戰方面，我認為至少某種程度複雜化了，我們還要保留可能性，塔利班未必會兌現承諾，繼續讓阿富汗將來被用作恐怖活動的基地。」

戴雅門認為，從目前的情況來看，塔利班政權並未有能力全面控制恐怖勢力，日前伊斯蘭國在阿富汗的分支ISIS K在喀布爾機場發動恐怖攻擊就是一個例子。

戴雅門說：「我們當然需要拜登政府所呼籲的，以全面性的軍事行動和情報監控能力，確保阿富汗不會再次成為一個基地，不管是國家支持的，或是實質上的基地用作恐怖策劃和運作。」

自從911恐襲之後，反恐以及國家安全便成為美國政府的重中之重，拜登總統宣告阿富汗戰爭結束時曾說，戰爭的目的是要確保美國本土不再發生恐怖攻擊，而這個目標已經達到，回顧美國20年的反恐成效，究竟算不算成功呢?

戴雅門說：「我認為我們在反恐上成效是很大的，最顯而易見且值得慶祝的，就是消滅了賓拉登，擊潰阿蓋達恐怖網絡，在反恐戰爭上的最大諷刺，就是它多數的行動都不為人知，不能讓公眾知道，坦白說我也不知道。」

學者也高度懷疑，其實打擊恐怖主義有很大的成效，但因為不能對外公開，民眾也就無從得知，不過這些恐怖組織遭遇打擊之後，經常化整為零，此起彼落，也讓反恐戰爭沒有終止之日。

戴雅門說：「問題在於恐怖主義從未完全消失，他們會重新組團，而且常有國家贊助，我認為打擊恐怖主義有點像對抗癌症或愛滋病，你知道可以控制住，但是無法從醫療上根治。」

那麼911事件後，20年過去了，賓拉登死了，阿蓋達也銷聲匿跡，不過當年為阿蓋達撐腰的阿富汗塔利班又重新執政，美國是否更安全呢？

戴雅門說：「我們當然比美國入侵阿富汗之前更安全了，我想那應該是在2001年12月，但我不確定我們是否比5年或10年前安全，我想恐怖份子及其贊助人還是取得重大進展，也有一定程度的復原。」

不過對於民眾來說，安全問題不僅只是免於恐怖攻擊。

灣區民眾韓中芬說：「恐怖攻擊的不安全，原則上我們感覺比較沒有那麼嚴重，是因為我們沒有向政府一樣，有軍隊啊甚麼這些，我們沒有深刻的感覺，可是個人方面的安危，我是覺得最近比較恐怖一點，所以要請大家一定要小心。」

灣區民眾陳秋涼說：「我覺得有一點點不安全，因為族裔太多了，然後彼此間的融洽度，稍微有一點點不太達到世界觀。」

Cupertino市議員魏虹說：「我們在美國真的其實，還算是生活富裕，無憂無慮，我覺得我們需要有世界的危機感，其實在全世界有很多很多的危機，不管是在阿富汗，或者是新冠病毒在印度，在亞洲在非洲的肆虐，還有動盪不安，我們在美國真的要感受世界危機。」

居安思危，911事件20週年，也正是人們檢視安全問題的好時機。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。