911事件20週年專題：學者分析美國反恐成效

911事件20週年了,您在美國是否感到更安全了呢?學者分析911事件以來,美國在反恐上的成效,而未來美國在國家安全方面還存在那些威脅?

2001年9月11日,911恐怖攻擊徹底改變了美國,也改變了全世界,伊斯蘭極端組織阿蓋達的19位成員,透過劫機發動四起恐怖攻擊,其中兩架飛機撞向世貿雙塔,一架飛機撞向國防部五角大樓,第四架飛機則因為機組人員和乘客抵抗沒有成功,墜毀在賓州田野。

911恐襲造成近3千人喪生,數天後時任總統小布希發動阿富汗戰爭,一舉推翻包庇阿蓋達到塔利班政權,這場仗一打就是20年,直到今年8月底完全撤軍,美軍撤出,阿富汗政府軍兵敗山倒,塔利班在11天內在8月中重新控制阿富汗。

這個結果對於美國反恐行動具有甚麼意義?

胡佛研究所資深研究員戴雅門(Larry Diamond)說:「在控制恐怖攻擊的挑戰方面,我認為至少某種程度複雜化了,我們還要保留可能性,塔利班未必會兌現承諾,繼續讓阿富汗將來被用作恐怖活動的基地。」

戴雅門認為,從目前的情況來看,塔利班政權並未有能力全面控制恐怖勢力,日前伊斯蘭國在阿富汗的分支ISIS K在喀布爾機場發動恐怖攻擊就是一個例子。

戴雅門說:「我們當然需要拜登政府所呼籲的,以全面性的軍事行動和情報監控能力,確保阿富汗不會再次成為一個基地,不管是國家支持的,或是實質上的基地用作恐怖策劃和運作。」

自從911恐襲之後,反恐以及國家安全便成為美國政府的重中之重,拜登總統宣告阿富汗戰爭結束時曾說,戰爭的目的是要確保美國本土不再發生恐怖攻擊,而這個目標已經達到,回顧美國20年的反恐成效,究竟算不算成功呢?

戴雅門說:「我認為我們在反恐上成效是很大的,最顯而易見且值得慶祝的,就是消滅了賓拉登,擊潰阿蓋達恐怖網絡,在反恐戰爭上的最大諷刺,就是它多數的行動都不為人知,不能讓公眾知道,坦白說我也不知道。」

學者也高度懷疑,其實打擊恐怖主義有很大的成效,但因為不能對外公開,民眾也就無從得知,不過這些恐怖組織遭遇打擊之後,經常化整為零,此起彼落,也讓反恐戰爭沒有終止之日。

戴雅門說:「問題在於恐怖主義從未完全消失,他們會重新組團,而且常有國家贊助,我認為打擊恐怖主義有點像對抗癌症或愛滋病,你知道可以控制住,但是無法從醫療上根治。」

那麼911事件後,20年過去了,賓拉登死了,阿蓋達也銷聲匿跡,不過當年為阿蓋達撐腰的阿富汗塔利班又重新執政,美國是否更安全呢?

戴雅門說:「我們當然比美國入侵阿富汗之前更安全了,我想那應該是在2001年12月,但我不確定我們是否比5年或10年前安全,我想恐怖份子及其贊助人還是取得重大進展,也有一定程度的復原。」

不過對於民眾來說,安全問題不僅只是免於恐怖攻擊。

灣區民眾韓中芬說:「恐怖攻擊的不安全,原則上我們感覺比較沒有那麼嚴重,是因為我們沒有向政府一樣,有軍隊啊甚麼這些,我們沒有深刻的感覺,可是個人方面的安危,我是覺得最近比較恐怖一點,所以要請大家一定要小心。」

灣區民眾陳秋涼說:「我覺得有一點點不安全,因為族裔太多了,然後彼此間的融洽度,稍微有一點點不太達到世界觀。」

Cupertino市議員魏虹說:「我們在美國真的其實,還算是生活富裕,無憂無慮,我覺得我們需要有世界的危機感,其實在全世界有很多很多的危機,不管是在阿富汗,或者是新冠病毒在印度,在亞洲在非洲的肆虐,還有動盪不安,我們在美國真的要感受世界危機。」

居安思危,911事件20週年,也正是人們檢視安全問題的好時機。

