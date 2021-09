911事件20週年專題：恐襲如何改變美國航空旅行

【KTSF】

在911恐怖襲擊事件20週年前夕,同大家一起回顧這宗事件如何改變美國的航空旅行。

現在要搭飛機旅行,旅客必須在機場必須經過重重的安全檢查,這個情況同20年前911事件發生前有很大的差別。

就因為當年的恐怖襲擊,就是以民航機做武器,兩架撞向紐約世貿中心雙子塔,一架撞向國防部五角大廈,一架墜毀於賓西凡尼亞州的田野,自此,機場安檢就遠遠嚴格得多。

在911事件前,機場見不到長長的人龍等待接受安檢,旅客的親友可以送機,送到去登機閘口,這一切在911事件發生兩個月後有天翻地覆的改變。

航空安全專家Jeff Price說:「巨大改變來自運安局的成立,這是911之前所無,他們接管機場的安檢,從航空公司承辦商手上。」

時任美國總統小布殊簽署法案,成立簡稱為TSA的「運輸安全局」,重新塑造民航業,這個機構將美國機場的安檢業務,由私人公司經營,轉為聯邦人員負責,他們檢查所有的手提包,而所有飛機駕駛艙門都必須加強,並有更多的聯邦航警在班機上。

過去2年來,安檢措施隨著新的威脅出現而調整,比如旅客必須將腰帶除下,將手提行李內某些物品拿出來接受檢查。

在2001年底發生了所謂「波鞋炸彈客」事件,涉及一個名為Richard Reid的恐怖分子,在他腳上所穿的球鞋藏有炸藥,企圖在巴黎飛往邁阿密的班機上炸毀飛機,此後,所有旅客都必須除鞋接受安檢,隨後更多的限制措施,比如限制攜帶登機的液體份量等等。

時間往後推移,TSA的安檢手段也層出不窮,目前TSA就正在試用配備人面識別科技的新型安檢亭,用於先收集到數據去鑑別旅客的身份證件及登機證。

科技發展出PreCheck預檢查,及Global Entry全球入境等稱為「可信任的旅客計劃」之類的付費服務,方便預先提供自身資訊的旅客快速通過安檢,但神通廣大的電腦黑客會令旅客中招。

電子邊界基金會聯邦事務主任India McKinney說:「資料庫本質上可破解,若有人黑侵並更改了其資訊,更改、竊取你的資訊,你並無法得知發生何事,你可能站在亭子前,突然彈出東西說,你在禁飛名單上,你今天不能上飛機,如果你的數碼身份失竊,如果你的生物識別身份被盜,你該怎麼辦?Tsa還沒有真正回答這個問題。」

此外,旅客在網上申請預檢查所提交的照片,也會出現在安檢亭,在國會指示下,TSA將使用更多例如Telos與Clear Secure等身份資訊管理公司,去收集PreCheck預檢查服務的申請人的可鑑別資料。

美聯社指,Clear Secure公司打算利用PreCheck預檢查的登記,將自身的身份鑑別服務與PreCheck捆綁在一起,來增加公司本身的會員人數,這些發展都引來私隱專家的關注。

說:「就消費者而言,你應問問,他們如何保護你的資料,如果你在機場或球場或音樂會,那機器說你不是你本人,這時你怎麽辦?。」

對此,TSA的行政官說有安排保護措施。

TSA行政官David Pekoske說:「網絡安全極為重要,有合約條款確保承運商提供適當的網絡安全,及個人身份PII數據安全。」

除此之外,TSA本身一些想法、一些方式以及效率,都經常備受質疑。

旅客Rio Zavala說:「我不認為TSA必定會保護我們,就以此刻他們的例行公事模式來看。」

但TSA行政官就向大家派定心丸,

Pekoske說:「照我說,可能沒有安全戲碼,我們花很多錢,有60萬人員去確保運輸系統的安全。」

美聯社說,許多獨立專家認同TSA這個講法,不過他們也經常都指出,TSA仍有某些領域需要改進。

