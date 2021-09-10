911事件20週年專題：恐襲如何改變美國航空旅行

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在911恐怖襲擊事件20週年前夕，同大家一起回顧這宗事件如何改變美國的航空旅行。

現在要搭飛機旅行，旅客必須在機場必須經過重重的安全檢查，這個情況同20年前911事件發生前有很大的差別。

就因為當年的恐怖襲擊，就是以民航機做武器，兩架撞向紐約世貿中心雙子塔，一架撞向國防部五角大廈，一架墜毀於賓西凡尼亞州的田野，自此，機場安檢就遠遠嚴格得多。

在911事件前，機場見不到長長的人龍等待接受安檢，旅客的親友可以送機，送到去登機閘口，這一切在911事件發生兩個月後有天翻地覆的改變。

航空安全專家Jeff Price說：「巨大改變來自運安局的成立，這是911之前所無，他們接管機場的安檢，從航空公司承辦商手上。」

時任美國總統小布殊簽署法案，成立簡稱為TSA的「運輸安全局」，重新塑造民航業，這個機構將美國機場的安檢業務，由私人公司經營，轉為聯邦人員負責，他們檢查所有的手提包，而所有飛機駕駛艙門都必須加強，並有更多的聯邦航警在班機上。

過去2年來，安檢措施隨著新的威脅出現而調整，比如旅客必須將腰帶除下，將手提行李內某些物品拿出來接受檢查。

在2001年底發生了所謂「波鞋炸彈客」事件，涉及一個名為Richard Reid的恐怖分子，在他腳上所穿的球鞋藏有炸藥，企圖在巴黎飛往邁阿密的班機上炸毀飛機，此後，所有旅客都必須除鞋接受安檢，隨後更多的限制措施，比如限制攜帶登機的液體份量等等。

時間往後推移，TSA的安檢手段也層出不窮，目前TSA就正在試用配備人面識別科技的新型安檢亭，用於先收集到數據去鑑別旅客的身份證件及登機證。

科技發展出PreCheck預檢查，及Global Entry全球入境等稱為「可信任的旅客計劃」之類的付費服務，方便預先提供自身資訊的旅客快速通過安檢，但神通廣大的電腦黑客會令旅客中招。

電子邊界基金會聯邦事務主任India McKinney說：「資料庫本質上可破解，若有人黑侵並更改了其資訊，更改、竊取你的資訊，你並無法得知發生何事，你可能站在亭子前，突然彈出東西說，你在禁飛名單上，你今天不能上飛機，如果你的數碼身份失竊，如果你的生物識別身份被盜，你該怎麼辦？Tsa還沒有真正回答這個問題。」

此外，旅客在網上申請預檢查所提交的照片，也會出現在安檢亭，在國會指示下，TSA將使用更多例如Telos與Clear Secure等身份資訊管理公司，去收集PreCheck預檢查服務的申請人的可鑑別資料。

美聯社指，Clear Secure公司打算利用PreCheck預檢查的登記，將自身的身份鑑別服務與PreCheck捆綁在一起，來增加公司本身的會員人數，這些發展都引來私隱專家的關注。

說：「就消費者而言，你應問問，他們如何保護你的資料，如果你在機場或球場或音樂會，那機器說你不是你本人，這時你怎麽辦?。」

對此，TSA的行政官說有安排保護措施。

TSA行政官David Pekoske說：「網絡安全極為重要，有合約條款確保承運商提供適當的網絡安全，及個人身份PII數據安全。」

除此之外，TSA本身一些想法、一些方式以及效率，都經常備受質疑。

旅客Rio Zavala說：「我不認為TSA必定會保護我們，就以此刻他們的例行公事模式來看。」

但TSA行政官就向大家派定心丸，

Pekoske說：「照我說，可能沒有安全戲碼，我們花很多錢，有60萬人員去確保運輸系統的安全。」

美聯社說，許多獨立專家認同TSA這個講法，不過他們也經常都指出，TSA仍有某些領域需要改進。

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