911事件20週年專題：專訪英勇空服員鄧月薇家人（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

2001年的9月11日，美國受到史無前例的恐怖襲擊，4架民航客機遭到劫持，近3千人在事件中死亡，這也是人類有史以來，最多人死亡的單一恐襲事件，今年是911事件發生的20週年，其中一架飛機上，英勇的空服員鄧月薇（Betty Ong），她的家人每年到了這是時候也都會特別感傷。

自911事件發生後，鄧月薇的家人都會來到Colma市的松柏園悼念她。

鄧達民說：「她每一天都在我們的心中，我們一直都在想念她，即使已經20年，每年的9月11日，我們看到紀念911事件的故事，都不會忘記這起事件。」

鄧月薇是美國航空AA 11號航班機上的空服員，2001年911當天，這架飛機最先報告被劫持。

鄧月薇從機上打電話向公司總部求救，冷靜地向地勤人員報告飛機上有多人被刺和機艙內的情況，這通電話最早通報了911恐襲，聯邦當局隨後史無前例地下達全國禁飛令。

但是AA11號也是撞向紐約世貿中心的其中一架飛機。

說：「她是一個有善心的人，她在911事件中是個英雄，她是第一個從飛機打電話的人，報告飛機被劫持，勇敢的這麼做，聲音中聽到些許害怕，但是還是顯得冷靜。」

鄧月薇的英勇事蹟，受到許多行內人士欽佩，哥哥鄧達民透露，有時會有陌生人在鄧月薇的靈位獻花致敬，都令到家人感動。

鄧達民說：「身為鄧月薇的哥哥，當我聽到或看到這些故事的時候，知道人們還記得她，我感覺非常榮幸，人們還為她悼念，將她所作的視為911事件中的其中一個英雄。」

距離恐襲事件已經20年，美國為消滅恐怖分子而進軍阿富汗，直到今年才撤軍，鄧達民認為，一旦消滅賓拉登，就已經達到目的而離開，但是政治方面的決策，他也無能力控制。

但是鄧達民也希望，當年在恐襲事件發生後，人們互相關懷和愛國精神，能夠持續體現。

鄧達民說：「人們不應該忘記，911事件發生後的正面事蹟，人們聚在一起，互相幫助，連陌生人都邀請到家中。」

20週年紀念日以後的日子，鄧達民希望這種精神能夠持續。

鄧達民說：「我希望見到社會中存在更多關懷彼此的愛心，就像911發生後的幾天，不要在我們身邊和世界各地有這麼多仇恨，讓大家了解到，我們都是這世上的凡人，需要團結在一起，對彼此愛護。」

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