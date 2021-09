911事件20週年專題：專訪英勇空服員鄧月薇家人（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

2001年的9月11日,美國受到史無前例的恐怖襲擊,4架民航客機遭到劫持,近3千人在事件中死亡,這也是人類有史以來,最多人死亡的單一恐襲事件,今年是911事件發生的20週年,其中一架飛機上,英勇的空服員鄧月薇(Betty Ong),她的家人每年到了這是時候也都會特別感傷。

自911事件發生後,鄧月薇的家人都會來到Colma市的松柏園悼念她。

鄧達民說:「她每一天都在我們的心中,我們一直都在想念她,即使已經20年,每年的9月11日,我們看到紀念911事件的故事,都不會忘記這起事件。」

鄧月薇是美國航空AA 11號航班機上的空服員,2001年911當天,這架飛機最先報告被劫持。

鄧月薇從機上打電話向公司總部求救,冷靜地向地勤人員報告飛機上有多人被刺和機艙內的情況,這通電話最早通報了911恐襲,聯邦當局隨後史無前例地下達全國禁飛令。

但是AA11號也是撞向紐約世貿中心的其中一架飛機。

說:「她是一個有善心的人,她在911事件中是個英雄,她是第一個從飛機打電話的人,報告飛機被劫持,勇敢的這麼做,聲音中聽到些許害怕,但是還是顯得冷靜。」

鄧月薇的英勇事蹟,受到許多行內人士欽佩,哥哥鄧達民透露,有時會有陌生人在鄧月薇的靈位獻花致敬,都令到家人感動。

鄧達民說:「身為鄧月薇的哥哥,當我聽到或看到這些故事的時候,知道人們還記得她,我感覺非常榮幸,人們還為她悼念,將她所作的視為911事件中的其中一個英雄。」

距離恐襲事件已經20年,美國為消滅恐怖分子而進軍阿富汗,直到今年才撤軍,鄧達民認為,一旦消滅賓拉登,就已經達到目的而離開,但是政治方面的決策,他也無能力控制。

但是鄧達民也希望,當年在恐襲事件發生後,人們互相關懷和愛國精神,能夠持續體現。

鄧達民說:「人們不應該忘記,911事件發生後的正面事蹟,人們聚在一起,互相幫助,連陌生人都邀請到家中。」

20週年紀念日以後的日子,鄧達民希望這種精神能夠持續。

鄧達民說:「我希望見到社會中存在更多關懷彼此的愛心,就像911發生後的幾天,不要在我們身邊和世界各地有這麼多仇恨,讓大家了解到,我們都是這世上的凡人,需要團結在一起,對彼此愛護。」

