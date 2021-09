德州州長為實施全美最嚴苛墮胎禁令辯護

【KTSF 張麗月報導】

德州州長上星期簽署全美最嚴苛新的「心跳法」墮胎禁令生效,他繼續為這項新法例辯護。

德州這項新的墮胎法例,禁止懷孕6星期的婦女墮胎,即是探測到胎兒有心跳時就禁止墮胎,就算因強姦或亂倫成孕,也不准做人工流產,只有在部份被認為是緊急醫療狀況下才可墮胎。

有批評指,這項墮胎法極端,有記者問,為何強迫強姦或亂倫的受害人一定要懷孕到生孩子,共和黨籍的德州州長Greg Abbott就這樣回答:「並不要求這樣,因為要最少六星期才可墮胎,讓我清楚指出,強姦是罪行,德州將會盡力確保所有強姦犯在街道上消失,透過拘捕和檢控他們,所以在德州首要目標就是要消滅強姦,務求沒有婦女是強姦受害人。」

數據顯示, 在2019年,德州有接近1.5萬宗強姦案例,比任何一個州都多,德州也有超過2千宗等候測試積壓的強姦個案。

