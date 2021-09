近30年歷史的新加坡美食節將在舊金山舉行

【KTSF 黃恩光報導】

將近30年歷史的新加坡美食節首次來到灣區,將於這個週末擺攤,讓灣區的朋友有機會品嚐新加坡風味的美食。

海南雞飯、辣椒蟹,還有沙爹串燒,這些地道的新加坡美食如今在灣區都可以吃到,新加坡旅遊局聯同美食達人甄文達(Martin Yan)、名廚林蔚伶(Emily Lim)把這個有近30年歷史的美食節,首次帶到灣區。

甄文達說:「很多人都喜歡(新加坡菜)濃郁的味道,最出名就是海南雞飯、沙爹,還有辣椒蟹,但我們今天帶來的是昇華版的新加坡美食,你看,這就是沙爹串燒,沙爹醬是新鮮熱辣的,這個是chilly crab(辣椒蟹),我們用的是軟殼蟹,一口咬下去,滋味無窮,還有這個 海南雞飯很特別的,這是飯糰來的,海南雞在飯糰內一咬下去,美味之餘,很新鮮,還有驚訝的感覺。」

美食節會將新加坡當地的美食大排檔Singapore Hawker Centre Pop-up,於9月11、12日帶到舊金山Dogpatch的Harmonic Brewing舉行。

林蔚伶說:「大家好,我叫林蔚伶,我們將會在舊金山Dogpatch的啤酒廠Harmonic Brewing舉辦快閃餐廳,屆時我們將會提供一系列的美味佳餚,還有各式本地啤酒,就是說,除了品嚐新加坡美食外,還可以喝到不同的啤酒,所以大家一定要去,到時候如果見不到你,我會很失望的,不見不散。」

今次新加坡美食節除了讓大家品嚐美食之外,甄文達同林蔚伶還會透過網上授課,教大家做新加坡菜。

以上活動的參加者需要先到creative x fest的網站登記預約,網址為http://go.gov.sg/creativexfest

有興趣的觀眾可以瀏覽:https://events.singaporeglobalnetwork.gov.sg/creativexfest

