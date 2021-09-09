近30年歷史的新加坡美食節將在舊金山舉行

【KTSF 黃恩光報導】

將近30年歷史的新加坡美食節首次來到灣區，將於這個週末擺攤，讓灣區的朋友有機會品嚐新加坡風味的美食。

海南雞飯、辣椒蟹，還有沙爹串燒，這些地道的新加坡美食如今在灣區都可以吃到，新加坡旅遊局聯同美食達人甄文達（Martin Yan）、名廚林蔚伶（Emily Lim）把這個有近30年歷史的美食節，首次帶到灣區。

甄文達說：「很多人都喜歡（新加坡菜）濃郁的味道，最出名就是海南雞飯、沙爹，還有辣椒蟹，但我們今天帶來的是昇華版的新加坡美食，你看，這就是沙爹串燒，沙爹醬是新鮮熱辣的，這個是chilly crab（辣椒蟹），我們用的是軟殼蟹，一口咬下去，滋味無窮，還有這個 海南雞飯很特別的，這是飯糰來的，海南雞在飯糰內一咬下去，美味之餘，很新鮮，還有驚訝的感覺。」

美食節會將新加坡當地的美食大排檔Singapore Hawker Centre Pop-up，於9月11、12日帶到舊金山Dogpatch的Harmonic Brewing舉行。

林蔚伶說：「大家好，我叫林蔚伶，我們將會在舊金山Dogpatch的啤酒廠Harmonic Brewing舉辦快閃餐廳，屆時我們將會提供一系列的美味佳餚，還有各式本地啤酒，就是說，除了品嚐新加坡美食外，還可以喝到不同的啤酒，所以大家一定要去，到時候如果見不到你，我會很失望的，不見不散。」

今次新加坡美食節除了讓大家品嚐美食之外，甄文達同林蔚伶還會透過網上授課，教大家做新加坡菜。

以上活動的參加者需要先到creative x fest的網站登記預約，網址為http://go.gov.sg/creativexfest

有興趣的觀眾可以瀏覽：https://events.singaporeglobalnetwork.gov.sg/creativexfest

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。