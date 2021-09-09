疫情影響各行各業 公校難請校車司機

【KTSF 江良慧報導】

疫情影響各行各業，一些依賴職業司機的行業，例如是校區、網的和送貨公司，在聘請司機方面都遇上重大困難，原因是自從疫情開始以來，靠開車為生的人大幅減少。

校巴司機Nick Rocha明白，為何認識的校巴司機中，有越來越多人不再開校巴，學生重返校園上課，令很多人擔心會感染，加上經濟改變也提供更多選擇。

Rocha說：「轉行離開的人比加入的人多。」

網的公司Uber和Lyft也面對同樣問題，司機短缺導致車費和等候時間都增加，首都華盛頓的公車系統也請不到司機，但最緊急的問題是小孩要校車送上學。

在首都華盛頓外圍的維珍尼亞州Fairfax公校，校巴司機空缺是平時正常的三倍。

Fairfax縣公校交通主任Francine Furby說：「我們一直都有這個問題，但現在是我見過最壞的情況。」

為吸引更多人加入，校區向新入職的司機提供3千元簽約獎金，另外也提高他們的時薪。

在附近的Stafford縣，家長表示，由於缺乏司機，他們子女都很遲才回家。

家長Nichole Dulin說：「我認為答案應該是更多錢，出更多錢就有更好的人，也會找到更多人。」

貨車司機協會表示，低薪和惡劣工作環境，令很多司機決心要轉行。

代表獨立貨車司機的Todd Spencer表示，疫症大流行令，這個一直存在的問題變得迫切，資方也沒有提供足夠誘因留住貨車司機。

Spencer說：「好的人才可以找更好的工作，更好的地方，而且很多地方沒有開貨車的弊病，所以他們到處看看，並利用這些機會。」

全國各地都提高了誘因，吸引校巴司機入職，Fairfax縣就成功找到幾名已經退休的校巴司機。

這個全國第10大的公立校區希望找到足夠的校車司機，讓更多學童可以回校上課。

Rocha說：「我們肯定期望有更多孩子回來，所以我們需要更多司機。」

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