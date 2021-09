疫情影響各行各業 公校難請校車司機

【KTSF 江良慧報導】

疫情影響各行各業,一些依賴職業司機的行業,例如是校區、網的和送貨公司,在聘請司機方面都遇上重大困難,原因是自從疫情開始以來,靠開車為生的人大幅減少。

校巴司機Nick Rocha明白,為何認識的校巴司機中,有越來越多人不再開校巴,學生重返校園上課,令很多人擔心會感染,加上經濟改變也提供更多選擇。

Rocha說:「轉行離開的人比加入的人多。」

網的公司Uber和Lyft也面對同樣問題,司機短缺導致車費和等候時間都增加,首都華盛頓的公車系統也請不到司機,但最緊急的問題是小孩要校車送上學。

在首都華盛頓外圍的維珍尼亞州Fairfax公校,校巴司機空缺是平時正常的三倍。

Fairfax縣公校交通主任Francine Furby說:「我們一直都有這個問題,但現在是我見過最壞的情況。」

為吸引更多人加入,校區向新入職的司機提供3千元簽約獎金,另外也提高他們的時薪。

在附近的Stafford縣,家長表示,由於缺乏司機,他們子女都很遲才回家。

家長Nichole Dulin說:「我認為答案應該是更多錢,出更多錢就有更好的人,也會找到更多人。」

貨車司機協會表示,低薪和惡劣工作環境,令很多司機決心要轉行。

代表獨立貨車司機的Todd Spencer表示,疫症大流行令,這個一直存在的問題變得迫切,資方也沒有提供足夠誘因留住貨車司機。

Spencer說:「好的人才可以找更好的工作,更好的地方,而且很多地方沒有開貨車的弊病,所以他們到處看看,並利用這些機會。」

全國各地都提高了誘因,吸引校巴司機入職,Fairfax縣就成功找到幾名已經退休的校巴司機。

這個全國第10大的公立校區希望找到足夠的校車司機,讓更多學童可以回校上課。

Rocha說:「我們肯定期望有更多孩子回來,所以我們需要更多司機。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。