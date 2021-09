【KTSF】

舊金山(三藩市)周三舉行華埠安全夜,希望促進警民關係。

舊金山警局局長Bill Scott說:「我們繼續跟你合作,為你服務, 維持社區安全。」

市長布里德說:「沒有事情比建設這社區更重要。」

華埠安全夜旨在建立警民互信關係,令居民可以更加放心去舉報不法或可疑行為,多名市府官員都有到場,不少平時巡邏華埠的中央警局分局的警員都有來。

警局局長提醒大家,盡量不要獨自出街,見到不法行為要報警,警員不會過問你的移民身份。

有不少長者大排長龍出席這個活動,主辦單位派發免費1,100幾個用袋裝好的飯盒給華埠居民或散房住戶,希望他們將飯盒帶回家吃,減低除口罩的機會。

