【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠商人協會主辦的華埠中秋街會,本星期六,日舉行。

華埠慶中秋街會在Grant街舉行,介乎California街和Broadway街,時間是本星期六和星期日上午11時至下午5時,到時會有美食和手工藝品攤位、兒童活動、舞龍舞獅、武術和歌舞表演,大會也請到饒舌歌手在現場演出。

華埠商人協會表示,到時Grant街將會成為中式文化樂園,星期日下午4時半有舞龍壓軸表演。

去年受疫情影響,華埠中秋慶祝活動在網上舉行,今年恢復舉辦中秋街會,預料會吸引很多人到華埠。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。