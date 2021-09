中國商人非法對華出口美國反潛技術被波士頓法院判囚兩年

【有線新聞】

一名移民美國的中國商人非法出口美國反潛用的海洋技術到中國,他承認10項控罪,被波士頓的法院判囚兩年、罰款2萬美元。

45歲的覃樹人除了經商,亦是海洋生物學家。他在2005年成立青島領海海洋儀器有限公司,9年後舉家移民美國、取得美國綠卡。

控方指,他在2015至16年,把最少60部用作探測和記錄水下聲音、可用於反潛作戰的水聽器 ,出口到位於西安的西北工業大學。

控方指,大學是軍事研究院校,研究項目包括水下無人機。當局指是覃樹人直接和大學聯絡、出口設備,沒向美國供應商透露出口目的地,並向當局提供錯誤的用家資料。

覃樹人2018年被捕和起訴,曾經向調查人員指自己的客戶都不在商務部「實體清單」中。但當局發現他出口設備到中國兩間從事軍事研究的大學,都在清單內。

辯護律師則指,這類設備可供民用或科研之用,不知道院校會有特定用途,強調這些設備並非最高機密科技。

覃樹人今年4月在波士頓的法院承認10項控罪,包括非法出口、簽證欺詐和洗黑錢。原本還被加控出口水面無人機和機械船給中國政府控制的實體、涉及800萬美元,但之後達成認罪協議,只承認非法出口值10萬美元的水聽器。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。