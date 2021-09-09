Theranos創辦人Elizabeth Holmes涉嫌詐欺案開審（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

眾所矚目的Theranos創辦人Elizabeth Holmes，涉嫌詐欺案周三開始審訊，檢辯雙方開庭陳詞。

Holmes跟往常一樣冷靜，不發一語的進入法庭，這審訊吸引全世界的目光，起訴檢察官Robert Leach對陪審員說，Holmes故意欺騙投資者，還有Walgreen、Safeway等大公司，以及病人，Holmes涉嫌偽造文書，要求屬下員工修改別家公司的機器來進行測驗，只要幾滴血，就可以測出糖尿病及癌症。

Holmes的辯護律師則說，Holmes是工作認真的創業家，從來沒休過假，堅信她的技術可以讓實驗室測驗更容易便宜，她幼稚犯錯，但錯誤不是罪。

辯方將大部份的責任推給她的前任男友，同時也是公司的執行長Balwani，辯方指Balwani才是監管公司的人，說Balwani不僅控制Holmes，還虐待她。

根據了解，檢方將會傳喚幾位病人出庭作證，至於辯方律師是否會讓Holems坐上證人席位，還不得而知，不過法界人士認為，Holems的魅力加上口才，辯方律師會讓她說自己的故事。

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