Theranos創辦人Elizabeth Holmes涉嫌詐欺案開審（視頻）

眾所矚目的Theranos創辦人Elizabeth Holmes,涉嫌詐欺案周三開始審訊,檢辯雙方開庭陳詞。

Holmes跟往常一樣冷靜,不發一語的進入法庭,這審訊吸引全世界的目光,起訴檢察官Robert Leach對陪審員說,Holmes故意欺騙投資者,還有Walgreen、Safeway等大公司,以及病人,Holmes涉嫌偽造文書,要求屬下員工修改別家公司的機器來進行測驗,只要幾滴血,就可以測出糖尿病及癌症。

Holmes的辯護律師則說,Holmes是工作認真的創業家,從來沒休過假,堅信她的技術可以讓實驗室測驗更容易便宜,她幼稚犯錯,但錯誤不是罪。

辯方將大部份的責任推給她的前任男友,同時也是公司的執行長Balwani,辯方指Balwani才是監管公司的人,說Balwani不僅控制Holmes,還虐待她。

根據了解,檢方將會傳喚幾位病人出庭作證,至於辯方律師是否會讓Holems坐上證人席位,還不得而知,不過法界人士認為,Holems的魅力加上口才,辯方律師會讓她說自己的故事。

