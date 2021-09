州長罷免選舉在即 賀錦麗到San Leandro為紐森造勢（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州選民將於6日後表決是否罷免現任州長紐森,副總統賀錦麗(Kamala Harris)周三來到東灣San Leandro市為紐森造勢,反對罷免行動,與此同時,有居民發起反制示威。

賀錦麗的發言讚揚紐森在對抗疫情有功,又強調紐森支持工人權益、選民權益,和女性生育權益等的議題。

有鑑於德州州長早前簽署法案,在德州通過禁墮胎法和限制投票法,賀錦麗表示,如果紐森被罷免共和黨人有可能在加州立相關法例。

賀錦麗說:「這些議題正受關注,加州居民不會罷免紐森,因為知道他是一位全國重要的領袖,對抗現時民主最大的威脅,即是攻擊投票權的政黨。」

紐森除了表示繼續爭取種族、經濟、性別、環境上的公義之外,他也抨擊其中一位共和黨藉的州長候選人。

紐森說:「我們正感受前所未見的極端天氣,但Larry Elder則相信氣候變化是謠言,而且以為解決方法是增加離岸開採石油。」

同一時間,有一批居民發起集會,支持罷免紐森,認為賀錦麗應以全國優先,不應該專程來為一個州長站台。

另外,他們又指責紐森在處理疫情、山火和治安都不力。

支持罷免紐森的Tony Guan說:「我們需要一個切實稱職的州長,挽救加州,留住加州人民往外遷的腳步。」

另一方面,其他的州長候選人周三都有造勢,共和黨藉候選人Elder在南加州洛杉磯造勢,他指責紐森處理疫情不力,承諾一旦當選將會撤銷疫苗令和口罩令。

Elder說:「你留意賀錦麗等人雖然撐紐森,但並不支持他的功績。」

另外,有兩位共和黨藉候選人John Cox和Kevin Faulconer就在舊金山造勢,Faulconer批評紐森在無家可歸和治安問題上不力。

Faulconer說:「如果我是州長,我會以受害人為優先,關押罪犯,改變現時的治安趨勢。」

根據胡佛研究所一項問卷調查發現,有57%受訪者反對罷免紐森,43%支持罷免。

