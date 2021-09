前高雄市長韓國瑜將應邀前來美國演講（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

前高雄市長韓國瑜周三在臉書上宣布將應邀前來美國演講,引發海外支持者關注,原來韓國瑜9月中將在芝加哥出席社團年會,灣區也會有十多人前往出席。

沉寂許久的前高雄市長韓國瑜,總統大選後的首次美國行會在9月17到19日在芝加哥舉行的全美台鄉聯誼會年會發表演講,灣區十多位台聯會成員屆時也將前往芝加哥出席活動。

全美台鄉聯誼會前會長黃偉悌說:「韓國瑜的邀請我們一直沒有公開,我們一直把他當神秘嘉賓,因為我們聯絡之中,他也不願意讓我們暴露,那我們也不敢確定他會不會來。」

最終韓國瑜周三在臉書宣布,將接受僑界邀請到美國演講,他說這次主要是陪孩子到加拿大讀書,由於加拿大入境規定要接種完整疫苗,於是他先到美國打疫苗,並藉著演講的機會,感謝海外支持者。

全美台鄉聯誼會前會長王維說:「所以大家非常高興,他也希望藉著這個機會,能夠向特別是美國、美加地區的僑胞致意,以及感謝大家過去對他的支持與鼓勵。」

全美台鄉聯誼會第43屆年會邀請到許多重要嘉賓在線上出席,包括前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、前台灣僑委會委員長吳英毅,以及國民黨主席候選人朱立倫、張亞中和卓伯源等,韓國瑜則會親自現身演講。

黃偉悌說:「安排他在9月18號禮拜六,就是我們全美台聯會開會的重頭戲,叫寶島之夜,他那時候會出現,據我了解,出現大概兩小時時間,當然會有演講甚麼之類的。」

至於韓國瑜的演講主題則尚未公布。

全美台鄉聯誼會年會地點將本月17到19日在芝加哥近郊 Oak Brook市的Double Tree酒店舉辦,來自灣區的陳建芬將接任會長。

王維說:「我們年會的主題是以現況,就是美陸爭霸以及新冠疫情,對於中華民國的衝擊與機遇。」

年會將採線上和實體雙重方式舉辦,現場預計會有數百人出席,屆時韓國瑜的演講也會線上轉播,詳情可以上http://tbaa.us全美台聯會官網查詢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。