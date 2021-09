Fremont市New Age Well中心開幕剪彩（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Fremont市周三下午為New Age Well中心開幕剪彩,該中心集合了娛樂、社區聯絡、課程活動以及服務,將於9月15日正式開放,為當地社區老齡人口提供各種服務。

剪彩儀式由Fremont市Human Service總監Suzanne Shenfil主持,市長高敘加出席。

高敘加說:「今天的Age Well Center是一個很重要的機會,讓我們年紀大一點的人有這個機會,碰到這個肺炎的情況,我們很希望有這個機會,讓大家可以一起集合,讓大家有這個機會用這個新的設施,幫我們身體健康。」

New Age Well Center擁有宏偉的中央大廳,會議室以及全方位服務廚房,大型多功能用餐區,有室外廣場,硬地滾球球場以及一個菜園,適合55歲及以上人士享用這裡的服務。

高敘加說:「Fremont是一個很大的城,有90多英里,這個是一個很好的機會,讓我們這邊南邊的,尤其是現在,年紀大的社區,有資源很重要,我們很幸運有這個機會,確保人們有機會得到健康。」

在周三的活動中,所有與會者都被要求佩戴口罩,並且保持社交距離。

據悉New Age Well中心是Fremont市致力於成為年齡友好型社區的重要一步,該中心是在Fremont市公眾服務部的大力支持下,成立的第二所為老齡人口服務的中心。

