Fremont市New Age Well中心開幕剪彩（視頻）

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Fremont市周三下午為New Age Well中心開幕剪彩，該中心集合了娛樂、社區聯絡、課程活動以及服務，將於9月15日正式開放，為當地社區老齡人口提供各種服務。

剪彩儀式由Fremont市Human Service總監Suzanne Shenfil主持，市長高敘加出席。

高敘加說：「今天的Age Well Center是一個很重要的機會，讓我們年紀大一點的人有這個機會，碰到這個肺炎的情況，我們很希望有這個機會，讓大家可以一起集合，讓大家有這個機會用這個新的設施，幫我們身體健康。」

New Age Well Center擁有宏偉的中央大廳，會議室以及全方位服務廚房，大型多功能用餐區，有室外廣場，硬地滾球球場以及一個菜園，適合55歲及以上人士享用這裡的服務。

高敘加說：「Fremont是一個很大的城，有90多英里，這個是一個很好的機會，讓我們這邊南邊的，尤其是現在，年紀大的社區，有資源很重要，我們很幸運有這個機會，確保人們有機會得到健康。」

在周三的活動中，所有與會者都被要求佩戴口罩，並且保持社交距離。

據悉New Age Well中心是Fremont市致力於成為年齡友好型社區的重要一步，該中心是在Fremont市公眾服務部的大力支持下，成立的第二所為老齡人口服務的中心。

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