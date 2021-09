【KTSF】

國家氣象局發出火災監察警告,受影響包括東灣和北灣山區及谷地,有效期由周四下午5時至周五早上11時。

國家氣象局估計,周四傍晚至周五早上,灣區有可能出現雷暴,在乾旱天氣下,閃電容易引發山火。

國家氣象局稱,現階段預測,這次雷暴不會像去年8月般嚴重,當時閃電在灣區引發多場大規模山火。

