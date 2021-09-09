美國未成年人士確診個案急增 與5周前相比增長250%

【KTSF 江良慧報導】

未成年人士確診個案急增，與5個星期前相比，增長達到250%，雖然未成年人士佔新症的4分1，但病情嚴重的則很罕有，另一方面，有最新研究發現，針後確診患者當中，病情嚴重的一般都是長者，而且很多人本身有慢性疾病。

有關針後感染的個案，充斥著錯誤消息和散播恐懼。

保守政治評論員Sean Hannity在節目中指出：「科學證明了疫苗不一定能保護你，根本不能保護很多人。」這是錯誤訊息。

最新鮮出爐的消息，那些針後感染罕有出現的病重個案傾向是長者，平均年齡73歲，而且本身有多種慢性疾病，例如是糖尿病或者心臟病。

而未打疫苗的成年人，與打齊針的人比較，要住院的可能性多17倍。

兒科醫生Edith Bracho-Sanchez說：「我認為我們要看到或明白，那些住院者，那些重症者，都是沒打疫苗的人。」

佛州Miami-Dade縣自8月中起，已經有13名公校教職員染疫死亡。

Miami-Dade縣公校校監Alberto Carvalho說：「坦白說，這證明了時下普遍的錯誤虛假資訊的危險。」

全美超過六成人已經打了至少一劑疫苗，但每天平均死亡個案繼續上升，不過平均新症就從上星期起微跌4%，但不同地區情況不同，肯塔基州有超過3萬宗新症，是有史以來最差。

肯塔基州民主黨州長Andy Beshear說：「我們已徵召FEMA突擊小組，國民警衛軍，我們在全州部署了學護，我們其實可以避免這樣，只要所有人都打疫苗就可以。」

隨著全國各地的學生都陸續開學，每星期的新症中，包括兒童在內的未成年人士佔超過4分1。

Bracho-Sanchez醫生說：「我們放寬限制，而這病毒真的會感染未打疫苗和未合資格打疫苗的兒童。」

另外，再次有佛州法官裁定，學校可以實施強制口罩令，不過州長就仍然有信心可以推翻這些強制令。

佛羅里達州州長Ron DeSantis說：「我有信心我們最終上訴得勝。」

好消息是，兒童感染個案當中，最後要住院的不足2%，不過目前在全國仍有接近10萬名患者，正在各地醫院中為自己性命與病毒作戰。

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