美國未成年人士確診個案急增 與5周前相比增長250%

未成年人士確診個案急增,與5個星期前相比,增長達到250%,雖然未成年人士佔新症的4分1,但病情嚴重的則很罕有,另一方面,有最新研究發現,針後確診患者當中,病情嚴重的一般都是長者,而且很多人本身有慢性疾病。

有關針後感染的個案,充斥著錯誤消息和散播恐懼。

保守政治評論員Sean Hannity在節目中指出:「科學證明了疫苗不一定能保護你,根本不能保護很多人。」這是錯誤訊息。

最新鮮出爐的消息,那些針後感染罕有出現的病重個案傾向是長者,平均年齡73歲,而且本身有多種慢性疾病,例如是糖尿病或者心臟病。

而未打疫苗的成年人,與打齊針的人比較,要住院的可能性多17倍。

兒科醫生Edith Bracho-Sanchez說:「我認為我們要看到或明白,那些住院者,那些重症者,都是沒打疫苗的人。」

佛州Miami-Dade縣自8月中起,已經有13名公校教職員染疫死亡。

Miami-Dade縣公校校監Alberto Carvalho說:「坦白說,這證明了時下普遍的錯誤虛假資訊的危險。」

全美超過六成人已經打了至少一劑疫苗,但每天平均死亡個案繼續上升,不過平均新症就從上星期起微跌4%,但不同地區情況不同,肯塔基州有超過3萬宗新症,是有史以來最差。

肯塔基州民主黨州長Andy Beshear說:「我們已徵召FEMA突擊小組,國民警衛軍,我們在全州部署了學護,我們其實可以避免這樣,只要所有人都打疫苗就可以。」

隨著全國各地的學生都陸續開學,每星期的新症中,包括兒童在內的未成年人士佔超過4分1。

Bracho-Sanchez醫生說:「我們放寬限制,而這病毒真的會感染未打疫苗和未合資格打疫苗的兒童。」

另外,再次有佛州法官裁定,學校可以實施強制口罩令,不過州長就仍然有信心可以推翻這些強制令。

佛羅里達州州長Ron DeSantis說:「我有信心我們最終上訴得勝。」

好消息是,兒童感染個案當中,最後要住院的不足2%,不過目前在全國仍有接近10萬名患者,正在各地醫院中為自己性命與病毒作戰。

