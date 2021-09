【有線新聞】

世衛指新型肺炎會像流感一樣變異,並可能會持續存在。

世衛緊急衛生項目執行主任瑞恩指,新型冠狀病毒在未接種疫苗的國家繼續發生變異。

對於有人希望將病毒根除,瑞恩認為非常不可能,形容病毒很可能「一直留在這裏與我們同在」,就像流感一樣變異,逐步成為影響我們的病毒之一。

世衛官員又說如果全球一早採取措施阻止病毒傳播,情況可能會很不同。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。