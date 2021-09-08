德州州長簽署法案進一步限制投票規定

【KTSF】

德克薩斯州州長周二簽署新的投票改革法案生效，進一步限制全州的投票規定，目前有最少18個州實施類似投票限制。

共和黨籍的德州州長Greg Abbott簽署的投票改革法案，禁止24小時投票和開車drive-through投票，也對郵寄選票設置新的障礙，例如禁止縣寄出非自願的郵寄選票，以及訂立新限制去規管幫助包括傷殘人士在內的投票者如何去投票。

共和黨人強調此舉是要防止違法投票和舞弊。

反對法案的人士認為，新法例特別對有色人種和傷殘投票者不利。

也有分析認為，新的投票限制顯示，面對有色人種人口持續增加之際，共和黨人正尋求保住權力，因為這些人口增長集中於大城市，他們傾向投票給民主黨人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。