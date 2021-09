聖荷西州大為居無定所學生提供臨時住所（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西州立大學有不少學生居無定所,無家可歸,校方最近在校園內設立床位,讓學生有臨時的居所。

San Jose Spotlight的報導指出,聖荷西州立大學在校內設立12張應急床位,讓無家可歸的學生有臨時的住處,學生可以向SJSU Cares提出申請,獲准的學生可以在校內居住一個學期。

2018年一項調查顯示,加州州立大學有約一成學生,即是超過5萬名學生居無定所,有學生住在汽車裡,甚至露宿街頭。

而聖荷西州立大學的學生無家可歸問題,較其他州立大學更嚴重,由學生和教師組成的無家可歸聯盟,近年來不斷向校方爭取對學生提供援助,包括臨時住所、應急津貼,以及可以讓學生過夜的停車位。

報導也指出,無家可歸的學生也經常吃不飽,校方近年開始設立食物派發站,讓有需要的學生領取食物。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。