聖荷西州大為居無定所學生提供臨時住所（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西州立大學有不少學生居無定所，無家可歸，校方最近在校園內設立床位，讓學生有臨時的居所。

San Jose Spotlight的報導指出，聖荷西州立大學在校內設立12張應急床位，讓無家可歸的學生有臨時的住處，學生可以向SJSU Cares提出申請，獲准的學生可以在校內居住一個學期。

2018年一項調查顯示，加州州立大學有約一成學生，即是超過5萬名學生居無定所，有學生住在汽車裡，甚至露宿街頭。

而聖荷西州立大學的學生無家可歸問題，較其他州立大學更嚴重，由學生和教師組成的無家可歸聯盟，近年來不斷向校方爭取對學生提供援助，包括臨時住所、應急津貼，以及可以讓學生過夜的停車位。

報導也指出，無家可歸的學生也經常吃不飽，校方近年開始設立食物派發站，讓有需要的學生領取食物。

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