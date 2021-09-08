舊金山列治文區亞裔女事主遭兩白人女子持槍搶劫（視頻）

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舊金山（三藩市）列治文區週末光天化日下發生街頭持槍搶劫案，女事主是亞裔，涉案的兩名匪徒也是女人。

案發地點在43 Ave 700號地段，位於Balboa和Cabrillo街之間。

警方指出，上星期六下午1時45分，列治文分局的警員接報到搶劫案現場，警方表示，59歲亞裔女事主在行人路上步行時，兩個白人女人從一輛停在路邊的汽車裡出來，搶劫女事主，其中一個賊人要求事主交出銀包，另一個匪徒則拿出一把黑色手槍，要挾女事主。

爭持期間，女事主的錢包跌了出來，裡面有現金和卡，女賊搶走銀包後駕駛汽車逃逸，女事主沒有受傷，兩個賊人仍然在逃。

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