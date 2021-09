舊金山列治文區亞裔女事主遭兩白人女子持槍搶劫（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區週末光天化日下發生街頭持槍搶劫案,女事主是亞裔,涉案的兩名匪徒也是女人。

案發地點在43 Ave 700號地段,位於Balboa和Cabrillo街之間。

警方指出,上星期六下午1時45分,列治文分局的警員接報到搶劫案現場,警方表示,59歲亞裔女事主在行人路上步行時,兩個白人女人從一輛停在路邊的汽車裡出來,搶劫女事主,其中一個賊人要求事主交出銀包,另一個匪徒則拿出一把黑色手槍,要挾女事主。

爭持期間,女事主的錢包跌了出來,裡面有現金和卡,女賊搶走銀包後駕駛汽車逃逸,女事主沒有受傷,兩個賊人仍然在逃。

