舊金山舉行免費諮詢服務幫助租客申請租金援助

舊金山(三藩市)安老自助處和華協中心聯合提供免費諮詢服務,幫助租客申請加州以及舊金山的租金援助計劃。

9月30日,加州的逼遷租客禁令就會結束,10月1日開始,租客必須支付全額租金,否則業主有權向法庭申請逼遷住客。

加州以及部分城市,包括舊金山,都有設立租金援助計劃,幫助在疫情之中付不起房租的住客,提供租金援助。

目前,舊金山將市府的援助計劃結合州府的計劃,為符合資格的住客提供援助,獲批後租客會得到一筆租金援助,支付去年4月到現在的欠租,再加3個月的租金。

不過,華協中心指出,自從計劃推行以來,很少華裔租客提出申請,原因包括不懂英文和電腦網上申請,擔心會影響領取福利的資格,又或者租客和業主彼此有誤會,以及對於計劃有誤解。

其實,租客申請租金援助,政府批下來的錢就是讓租客交租,避免逼遷而業主也可以收取租金,業主也會受惠,因此不少業主都希望租客申請政府的援助,網址是:http://housingiskey.com

安老自助處和華協中心將會舉行兩次免費諮詢活動,免費幫助租客填寫申請表格,這個星期日9月12日,在列治文區成龍日間中心舉行,地址是Geary大道5757號上午10時至下午4時,9月18日星期六,在日落區South Sunset長者中心的諮詢服務,時間是早上10時至下午4時,地址是40 Ave 2601號,需要預約,電話:(415) 742-2735。

舊金山華埠也有諮詢服務,地點及時間可致電查詢。

