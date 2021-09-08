舊金山舉行免費諮詢服務幫助租客申請租金援助

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舊金山（三藩市）安老自助處和華協中心聯合提供免費諮詢服務，幫助租客申請加州以及舊金山的租金援助計劃。

9月30日，加州的逼遷租客禁令就會結束，10月1日開始，租客必須支付全額租金，否則業主有權向法庭申請逼遷住客。

加州以及部分城市，包括舊金山，都有設立租金援助計劃，幫助在疫情之中付不起房租的住客，提供租金援助。

目前，舊金山將市府的援助計劃結合州府的計劃，為符合資格的住客提供援助，獲批後租客會得到一筆租金援助，支付去年4月到現在的欠租，再加3個月的租金。

不過，華協中心指出，自從計劃推行以來，很少華裔租客提出申請，原因包括不懂英文和電腦網上申請，擔心會影響領取福利的資格，又或者租客和業主彼此有誤會，以及對於計劃有誤解。

其實，租客申請租金援助，政府批下來的錢就是讓租客交租，避免逼遷而業主也可以收取租金，業主也會受惠，因此不少業主都希望租客申請政府的援助，網址是：http://housingiskey.com

安老自助處和華協中心將會舉行兩次免費諮詢活動，免費幫助租客填寫申請表格，這個星期日9月12日，在列治文區成龍日間中心舉行，地址是Geary大道5757號上午10時至下午4時，9月18日星期六，在日落區South Sunset長者中心的諮詢服務，時間是早上10時至下午4時，地址是40 Ave 2601號，需要預約，電話：(415) 742-2735。

舊金山華埠也有諮詢服務，地點及時間可致電查詢。

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