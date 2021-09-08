罷免3名舊金山教委動議搜集到遠超法定數目選民簽名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

發起罷免3名舊金山（三藩市）教育委員的市民，周二將搜集到的選民簽名送往舊金山選務處，周二提交3項罷免教委的請願簽名數目，都遠超過法定的數目，選務處將會核查選民簽名。

參與罷免教委請願行動的市民，將一箱箱的選民簽名資料送往舊金山選務處，請願罷免的對象是舊金山教育委員會主席盧佩斯（Gabriela Lopez）、副主席莫力加（Faauuga Moliga），以及教育委員高勵思（Alice Collins）。

罷免舊金山教委請願運動領袖Kerlen Chee說：「我感覺很振奮，一場草根運動有功效，他們常說沉默的亞裔，也正是高勵思所說的，我們是一群憂心的家長和市民，看見教委會缺乏領導，所以大家貢獻自己一分力，作出重大改變。」

罷免每一名教委需要51,325個舊金山選民的簽名，大約是舊金山登記選民人數的十分之一，義工們過去幾個月在市內許多地點，包括超市門口和農夫市場，一個一個地搜集選民的簽名，更出現過有人企圖偷走選民簽名的資料。

參與罷免請願行動的市民為什麼要這樣做呢？有家長指出疫情期間學校關閉，但到了後來不少私立學校和灣區其他校區陸續重開，但舊金山校區仍然關閉，而教委會一度熱烈討論，並打算花錢更改44間學校的名字，後來在反對聲下擱置，而Lowell高中也在這個教委會多數委員同意下，結束了考試收生制，改為與其他高中一樣的派位制度。

Lee說：「我是舊金山聯合校區的產品，成長於舊金山，曾就讀Lowell高中，我聽到更改Lowell錄取學生的政策，從而令我關注到學校改名的問題，我覺得太過荒謬，在那種情況和時刻。」

選務處收到請願簽名之後，有30日時間核對簽名，證明是舊金山選民的簽名，確定有足夠簽名之後，選務處將會在105日至120日內舉行罷免選舉，預料可能要等到明年2月左右。

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