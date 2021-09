罷免3名舊金山教委動議搜集到遠超法定數目選民簽名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

發起罷免3名舊金山(三藩市)教育委員的市民,周二將搜集到的選民簽名送往舊金山選務處,周二提交3項罷免教委的請願簽名數目,都遠超過法定的數目,選務處將會核查選民簽名。

參與罷免教委請願行動的市民,將一箱箱的選民簽名資料送往舊金山選務處,請願罷免的對象是舊金山教育委員會主席盧佩斯(Gabriela Lopez)、副主席莫力加(Faauuga Moliga),以及教育委員高勵思(Alice Collins)。

罷免舊金山教委請願運動領袖Kerlen Chee說:「我感覺很振奮,一場草根運動有功效,他們常說沉默的亞裔,也正是高勵思所說的,我們是一群憂心的家長和市民,看見教委會缺乏領導,所以大家貢獻自己一分力,作出重大改變。」

罷免每一名教委需要51,325個舊金山選民的簽名,大約是舊金山登記選民人數的十分之一,義工們過去幾個月在市內許多地點,包括超市門口和農夫市場,一個一個地搜集選民的簽名,更出現過有人企圖偷走選民簽名的資料。

參與罷免請願行動的市民為什麼要這樣做呢?有家長指出疫情期間學校關閉,但到了後來不少私立學校和灣區其他校區陸續重開,但舊金山校區仍然關閉,而教委會一度熱烈討論,並打算花錢更改44間學校的名字,後來在反對聲下擱置,而Lowell高中也在這個教委會多數委員同意下,結束了考試收生制,改為與其他高中一樣的派位制度。

Lee說:「我是舊金山聯合校區的產品,成長於舊金山,曾就讀Lowell高中,我聽到更改Lowell錄取學生的政策,從而令我關注到學校改名的問題,我覺得太過荒謬,在那種情況和時刻。」

選務處收到請願簽名之後,有30日時間核對簽名,證明是舊金山選民的簽名,確定有足夠簽名之後,選務處將會在105日至120日內舉行罷免選舉,預料可能要等到明年2月左右。

